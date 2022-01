ITR filing date extended: केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है. अब 15 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing Last Date ) फाइल की जा सकेगी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT की तरफ से बताया गया कि Assessment Year 2021-22 के लिए इनमक टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई है. पिछले साल दिसंबर माह के आखिर में सरकार ने कहा था कि आयकर रिटर्न की समयसीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 ही है.Also Read - Income Tax Return: IT विभाग ने करदाताओं के खाते में जमा किए 1.50 लाख करोड़ रुपये, चेक करें स्टेटस

CBDT की तरफ से बताया गया कि कोरोना महामारी की स्थिति की वजह से टैक्‍सपेयर्स को हो रही परेशानियों को देखते हुए ITR फाइल करने की तारीख को एक बार फिर बढ़ाया गया है. नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के प्रावधानों के तहत विभिन्‍न ऑडिट रिपोर्टों की ई-फाइलिंग के दौरान आ रही समस्‍याएं के कारण भी डेडलाइन बढ़ी है. आयकरदाता अब 15 मार्च 2022 तक ITR फाइल कर सकेंगे.

On consideration of difficulties reported by taxpayers/stakeholders due to Covid & in e-filing of Audit reports for AY 2021-22 under the IT Act, 1961, CBDT further extends due dates for filing of Audit reports & ITRs for AY 21-22. Circular No. 01/2022 dated 11.01.2022 issued. pic.twitter.com/2Ggata8Bq3

