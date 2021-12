ITR Filing for FY 2020-21: व्यक्तिगत (Individual) और दूसरे श्रेणी के करदाताओं (Income Tax Payers) के आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा निकट आने के साथ, आयकर विभाग ने अपनी प्रक्रिया को तेज कर दिया है. आईटी विभाग (IT Department) लगातार लोगों को एसएमएस, ईमेल और अन्य तरीकों से रिटर्न दाखिल (ITR) करने के लिए याद दिला रहा है. आज, आईटी विभाग (IT Department) ने विभिन्न नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को AY 2021-2022 (FY 2020-2021) के लिए ITR दाखिल करने के बारे में याद दिलाने के लिए एक रिमाइंडर कॉल जारी किया.Also Read - Income Tax Return Filing: अब नए टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए फाइल कर सकते हैं ITR, जानें- क्या है तरीका?

आयकर विभाग ने ट्वीट किया, "नियोक्ता ध्यान दें! कृपया अपने कर्मचारियों को AY 2021-2022 के लिए अपना ITR दाखिल करने के लिए याद दिलाएं. AY 2021-2022 के लिए ITR जमा करने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2021 है. अपने कर्मचारियों को आज ही याद दिलाएं. अंतिम तिथि का इंतजार न करें. आज ही आईटीआर फाइल करें.

Attention Employers!

Please remind your employees to file their ITR for AY 2021-2022.

The due date for furnishing of ITR for AY 2021-2022 is 31st December, 2021.

Do remind your employees today.

Let’s not wait till the last date.

Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 3, 2021