ITR Filing Last Date: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा व्यवसायों के अलावा अन्य सभी मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई है. इसलिए, वित्तीय वर्ष 2021–2022 (FY2022) के लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा, जिसमें छोटे उद्यमों, व्यवसायों और वेतन से राजस्व शामिल है, 31 जुलाई, 2022 है.Also Read - यहां समझें ITR Login का Username और Password बदलने का तरीका | Pics

अंतिम समय में की गई गलतियां और ई-फाइलिंग वेबसाइटों के साथ समस्याएं अक्सर होती हैं. इस वजह से अग्रिम रूप से रिटर्न दाखिल करने का सुझाव दिया जाता है. इसके अतिरिक्त, यदि आयकर पोर्टल में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो समय सीमा चूकने का रिस्क बना रहता है. आप समय सीमा के बाद अपना कर रिटर्न जमा कर सकते हैं, लेकिन तब आपको ब्याज और पेनाल्टी देनी पड़ेगी. Also Read - ITR Filing Without Form -16: बिना फॉर्म-16 के भी फाइल कर सकते हैं आईटीआर, यहां जानिए आसान प्रक्रिया

भले ही आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई है, फिर भी निर्धारण वर्ष के 31 दिसंबर (इस बार AY2023) तक रिटर्न जमा किया जा सकता है. हालांकि, इसे देर से रिटर्न फाइल के तौर पर जाना जाता है. ब्याज के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है जिसका भुगतान करना होता है. Also Read - Income Tax Return Filing: ITR फाइल करने की अंतिम तारीख निकट, जानें- कैसे eFile करें सहज फॉर्म?

विलंबित रिटर्न किसी भी समय जमा किया जा सकता है, जब तक कि निर्धारण वर्ष समाप्त होने या मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त होने से पहले तीन महीने या उससे अधिक समय हो, जो भी पहले हो. 31 दिसंबर, 2022 तक या AY2023 के 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने से तीन महीने पहले, 2021-22 के लिए विलंबित रिटर्न जमा किया जा सकता है.

असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर के बाद स्वेच्छा से आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकता है. उसके बाद, आयकर विभाग आपको सूचित करेगा कि निरीक्षण के लिए उपलब्ध आपके आयकर विवरण को लेने पर क्या करना है?

यदि रिपोर्ट की जाने वाली आय की कुल राशि 5 लाख रुपये से अधिक है, तो फॉर्म देर से जमा करने के लिए 5,000 रुपये पेनाल्टी भरनी पड़ती है. यदि व्यक्ति की कुल वार्षिक आय 5 लाख से कम है तो इसकी लागत 1,000 रुपये तक भरना पड़ेगा.

इसके अतिरिक्त, आपसे उसके लिए ही जुर्माना वसूला जाएगा. धारा 234C के अनुसार, यदि आप समय पर अपने अग्रिम करों का भुगतान नहीं करते हैं, तो आपको बकाया आयकर की राशि पर 1% जुर्माना देना होगा जब तक कि आप उनका भुगतान नहीं कर देते या वित्तीय वर्ष के अंत तक.

जब आप निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच अपना कर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो धारा 234बी के अनुसार, आपको हर महीने या महीने के एक हिस्से पर अपने कर दायित्वों पर 1% ब्याज का भुगतान करना होगा. अगस्त से शुरू होकर, आप किसी भी अवैतनिक करों पर 2% के मासिक ब्याज शुल्क के अधीन होंगे, जब तक कि आप अवैतनिक कर का भुगतान नहीं करते हैं और रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं.

देर से रिटर्न दाखिल करने से होने वाले नुकसान भी हैं. विलंबित रिटर्न दाखिल करते समय नुकसान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है. इसका मतलब यह है कि यदि आप समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो ‘पूंजीगत लाभ’ या ‘व्यवसाय और पेशे’ के तहत किसी भी नुकसान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है या सफल वर्षों से अलग नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा, यदि कोई निर्धारिती देरी से रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो करदाता से पूछताछ करने के लिए नोटिस भी भेजा जा सकता है.

आयकर विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए दो करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल किए जाने की सूचना दी है. इसने ट्विटर पर कहा, “हम आपसे जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करने का आग्रह करते हैं, अगर अभी तक दाखिल नहीं किया है.”

Income Tax e-filing portal has received more than 2 crore Income Tax Returns(ITRs) for AY 2022-23.

We urge you to file your ITR at the earliest, if not filed as yet.

Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf #FileNow #ITD pic.twitter.com/BvFXS5QYFG

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 20, 2022