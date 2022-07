ITR Filing Last Date: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख रविवार 31 जुलाई (What is the last date to file ITR for FY 2021-22), को पड़ रही है. जिसका मतलब है कि उस दिन बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, वेतनभोगी व्यक्तियों को अपने रिटर्न जमा करने के लिए चाहे बैंक अवकाश हो या नहीं, इंतजार नहीं करना चाहिए और अंतिम दिन से पहले इसे अच्छी तरह से कर लेना चाहिए. वर्ना, उन्हें आईटीआर जमा करने के लिए विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा.Also Read - ITR Filing Late Payment: ITR फाइल करने में देरी होने पर देना होगा विलंब शुल्क, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिलाई याद

बीते हफ्ते राजस्व सचिव तरुण बजाज ने इस बात के संकेत दिए थे कि आईटीआर फाइल करने की समय सीमा (Will ITR date be extended) को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है.

ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि को रविवार/बैंक अवकाश है, इसका अर्थ क्या है?

इसका मतलब केवल यह है कि रिटर्न ऑफलाइन या फिजिकली जमा नहीं किया जा सकता है. लेकिन आयकर पोर्टल के माध्यम से दाखिल किया जा सकता है. हालांकि, अंतिम दिन, यह बहुत संभावना है कि भारी लोड के कारण पोर्टल को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. इसके अलावा, बैंक की छुट्टी के कारण, ऑनलाइन सेवाएं सुचारू रूप से काम नहीं कर सकती हैं क्योंकि ये सप्ताह के दिनों में होती हैं. इसके अलावा, किसी अन्य समस्या के कारण इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं.

हालांकि, भले ही समय सीमा वीकेंड हो, फिर भी अंतिम समय के तनाव और त्रुटियों से बचने के लिए अपने आईटीआर को समय से पहले ही बंद कर दाखिल कर देना चाहिए.

आईटीआर फाइलिंग में बैंकों की भूमिका

यदि ऑनलाइन बैंकिंग विकल्प उपलब्ध नहीं हैं, तो करदाता को चालान के माध्यम से आयकर का भुगतान करने के लिए बैंक जाना होगा. बैंक जाने का एक अन्य कारण फॉर्म 16A, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) सर्टिफिकेट का लाभ उठाना है, जो ऑनलाइन उपलब्ध हो भी सकता है और नहीं भी. इंटरनेट सेवाओं की अनुपस्थिति से उत्पन्न होने वाली किसी अन्य समस्या के लिए, बैंक का दौरा आवश्यक हो जाता है.

ITR को देर से दाखिल करना

ऐसे में 5,000 रुपये तक की लेट फीस लगती है. यदि कर योग्य आय 5 लाख से कम है, तो 1,000 रुपये का विलंब शुल्क भरना होगा. विलंबित आईटीआर (How can I file ITR after due date) के भुगतान से पहले लेट फाइलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा.

विलंबित रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2022 है.