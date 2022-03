ITR FILING LAST DATE: आयकर विभाग ने करदाताओं से अपने वार्षिक सूचना विवरण (AIS) या फॉर्म 26एएस (TAX CREDIT) की जांच करने के लिए कहा है कि उन्हें आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आवश्यकता है या नहीं.Also Read - CRYPTO DEALS: बैंकों और क्रिप्टो एक्सचेंजों से मांगी जा सकती है सौदों की सूचना, 1 अप्रैल से पूंजीगत लाभ पर देना होगा टैक्स

आयकर विभाग ने कहा, "देरी न करें, विलंबित आईटीआर नंबर दाखिल करें."

Dear Taxpayers,

Here’s your final chance to file your belated ITR.

The last date to file ITR for AY 2021-22 is 31st March, 2022.

Let’s not wait for the last day.#FileNow

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 29, 2022