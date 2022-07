ITR Filing Last Date: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. अब महज 6 दिन शेष हैं. आयकर विभाग असुविधा से बचने के लिए करदाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने का आग्रह करता रहता है. इसलिए, जो लोग अभी भी समय सीमा बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करना चाहिए, क्योंकि इस साल सरकार 31 जुलाई से आगे की समय सीमा बढ़ाने के मूड में नहीं है.Also Read - ITR Filing Rules: इन लोगों को अनिवार्य रूप से दाखिल करना होगा आयकर रिटर्न, जानें- क्या कहते हैं नियम?

आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि 25 जुलाई तक 3 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके हैं. इसने लोगों से जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करने का भी आग्रह किया, अगर अभी तक दाखिल नहीं किया है. Also Read - TDS रिटर्न फाइल करने से पहले जानें महत्वपूर्ण बातें, वर्ना रिजेक्ट हो सकता है आपका दावा

आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा, आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 3 करोड़ से अधिक आईटीआर 25 जुलाई, 2022 तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर फाइल किए गए हैं. वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई, 2022 है. हम आपसे अपना आईटीआर यहां फाइल करने का आग्रह करते हैं. जल्द से जल्द, यदि अभी तक दायर नहीं किया गया है. #FileNow!” Also Read - ITR Filing Last Date: आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को बैंक रहेंगे बंद, जानें- क्या है इसका मतलब?

More than 3 crore ITRs for AY 2022-23 have been filed on e-Filing portal till 25th July, 2022.

The due date to file ITR for AY 2022-23 is 31st July, 2022.

We urge you to file your ITR at the earliest, if not filed as yet. #FileNow!

Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf #ITD pic.twitter.com/Kd5GVaeGb2

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 25, 2022