ITR FILING LAST DATE: आयकर विभाग ने करदाताओं से अपने वार्षिक सूचना विवरण (AIS) या फॉर्म 26एएस (TAX CREDIT) की जांच करने के लिए कहा है कि उन्हें आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आवश्यकता है या नहीं.Also Read - ITR FILING: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15 मार्च तक दाखिल किए गए 6.63 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न

आयकर विभाग ने कहा, “देरी न करें, विलंबित आईटीआर नंबर दाखिल करें.” Also Read - AADHAAR - PAN LINKING: 31 मार्च तक पूरा कर लें ये पांच काम, ताकि आपका न हो कोई नुकसान

AY 2021-22 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है. Also Read - PAN - AADHAAR LINKING: 31 मार्च तक नहीं पूरा किया ये काम, तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना और निष्क्रिय हो जाएगा PAN

इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट किया, “प्रिय करदाताओं, कृपया अपने एआईएस या 26एएस की जांच करें और वर्ष 2021-22 के लिए अपना आईटीआर दाखिल करें. वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है.”

यदि कोई करदाता 31 मार्च, 2022 से पहले AY 2021-22 के लिए ITR फाइल करने में विफल रहता है, तो उसे 1,000 रुपये या 5,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा.

विलंब शुल्क आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के अनुसार लागू होगा.

Dear taxpayers,

Pl check your AIS or 26AS & file your ITR for AY 2021-22.

The last date to file ITR for AY 2021-22 is 31st March, 2022.

Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf#ITR #FileNow pic.twitter.com/3ebylqyN2n

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 22, 2022