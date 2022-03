ITR FILING LAST DATE: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (INCOME TAX DEPARTMENT) के पास टैक्सपेयर्स (TAXPAYERS) के लिए एक अहम अपडेट है. जिन लोगों ने पहले ही आकलन वर्ष (AY) 2021-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा कर दी है, उन्हें आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा. “यदि आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी है, तो अपना आईटीआर (ITR) भी दाखिल करना न भूलें! इससे पहले, बेहतर!” इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट किया.Also Read - ITR ALERT: आयकर विभाग का आया बड़ा अपडेट, टैक्सपेयर्स इस ITR अलर्ट पर दें ध्यान

इनकम टैक्स की वेबसाइट- incometax.gov.in पर ITR फाइल किया जा सकता है. Also Read - REVISED ITR FILING LAST DATE: पैन-आधार लिंक से लेकर ITR फाइलिंग तक, जानें- 5 महत्वपूर्ण कार्य जिन्हें मार्च में करना है पूरा

आयकर विभाग ने कहा, आयकरदाताओं को यह याद रखना चाहिए कि यह आईटीआर निर्धारण वर्ष 2021-22 के ऑडिट योग्य मामलों के लिए है. “घड़ी चल रही है, AY 2021-22 के लिए ऑडिट करने योग्य मामलों के लिए अपना ITR फाइल करने की नियत तारीख बहुत करीब है!” Also Read - INCOME TAX ALERT: ITR को VERIFY कराने की आखिरी तारीख है आज, नहीं कराने से होगा बड़ा नुकसान

The clock is ticking, the due date to file your ITR for auditable cases for AY 2021-22 is very close! The extended due date to file ITR for AY 2021-22 is 15th March, 2022. Hurry! Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf #ITR #FileNow pic.twitter.com/etNHD5mIvy

आप इनकम टैक्स पोर्टल पर परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) और आधार के जरिए लॉग इन करके आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

If you have already submitted your audit report, do remember to file your ITR too!

Earlier, the better!

The extended due date to file ITR for this category for AY 2021-22 is 15th March, 2022.

Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf #ITR #FileNow pic.twitter.com/X6GgxCeOFr

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 13, 2022