ITR Filing : आयकर विभाग ने कहा कि रविवार रात 10 बजे तक 67.97 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए. वेतनभोगी व्यक्तियों द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर दाखिल करने की 31 जुलाई आखिरी तारीख थी. “आज दाखिल किए गए आयकर रिटर्न के आंकड़े. 67,97,067 #ITR आज 2300 घंटे तक और 4,50,013 #ITRs पिछले 1 घंटे में दायर किए गए हैं,” रविवार को आयकर विभाग ने ट्वीट किया.Also Read - अब तक चार करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे गये, अगर आपने अभी तक नहीं भरा, तो जल्दी करें और पेनाल्टी से बचें

