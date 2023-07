ITR Filing: अब तक तीन करोड़ से अधिक ITR किए गए फाइल, 91 फीसदी से ज्यादा किए गए वेरीफाई

Income Tax Return Filing: वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित इनकम के लिए अब तक तीन करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा किए जा चुके हैं और इनमें से करीब 91 फीसदी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरीफाई किए जा चुके हैं.

इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को एक ट्वीट में यह जानकारी देते हुए कहा कि 18 जुलाई तक कुल 3.06 करोड़ ITR जमा किए गए हैं. इनमें से 2.81 करोड़ रिटर्न का ई-वेरीफिकेशन किया जा चुका है जो कुल फाइल किए गए रिटर्न का 91 फीसदी से अधिक है.