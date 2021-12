ITR Filing: आई-टी विभाग ने रविवार को बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 4.43 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए हैं, जिसमें 25 दिसंबर को 11.68 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं. इसमें 2.41 करोड़ से अधिक आईटीआर-1 और 1.09 करोड़ आईटीआर-4 शामिल हैं जो 25 दिसंबर, 2021 तक वित्त वर्ष 2012-21 (आकलन वर्ष 2021-22) के लिए दाखिल किए जा रहे हैं.Also Read - ITR Filing Last Date: 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के साथ निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो होगी मुश्किल

विभाग ने ट्वीट किया, “25.12.2021 तक कुल 4,43,17,697 #ITR दाखिल किए गए हैं, जिसमें 11,68,027 #ITR दर्ज किए गए हैं.” Also Read - ITR Filing: ITR फाइल करने से लेकर PF खाते में नॉमिनी जोड़ने तक, इस महीने ही निपटा लें ये जरूरी काम

Here are the statistics of Income Tax Returns filed till 25.12.2021.

A total of 4,43,17,697 #ITRs have been filed upto 25.12.2021 including 11,68,027 #ITRs having been filed on the day itself.

