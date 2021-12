ITR Filing Verification: एक ताजा ट्वीट में, आयकर विभाग (IT Department) ने कहा है कि सीबीडीटी (CBDT) ने ई-फाइल किए गए आईटीआर (ITR) के सत्यापन के लिए एकमुश्त छूट (One Time Settlement) प्रदान करने का निर्णय लिया है. यह सुविधा उन्हें दी जाएगी जिनका ई-सत्यापन (E-Verification) लंबित हैं. हालांकि, निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है. बता दें, करदाताओं को पोर्टल में गड़बड़ियों के कारण वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर ई-फाइल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.Also Read - Income Tax भरने की तारीख आई नज़दीक, जानिए इनकम टैक्स अप्लाई करने का आसान तरीका | Watch Video

सीबीडीटी निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए ई-फाइल किए गए आईटीआर के सत्यापन के लिए एकमुश्त छूट प्रदान करने का फैसला किया है, जो आईटीआर-वी फॉर्म जमा न करने या लंबित ई-सत्यापन के कारण लंबित हैं.

CBDT provides one-time relaxation for verification of e-filed ITRs for AY 2020-21 which are pending for verification due to non-submission of ITR-V form or pending e-Verification.

Circular No.21/2021 dated 28/12/2021 issued & is available on:https://t.co/TVbE7NJquy

