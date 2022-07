Income Tax Return Filing: वित्त वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय चल रहा है. जिसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई (What is the last date to file ITR for FY 2021-22 online?) तय की गई है. ऐसे में सैलरीड क्लास के लोग जिनकी आय टैक्सेबल स्लैब में आती है, उन्हें समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक फॉर्म बहुत जरूरी होता है और वो है फॉर्म-16. इस फॉर्म के माध्यम से आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है, लेकिन कई मामलों में आयकर रिटर्न इस फॉर्म के बिना भी दाखिल किया जा सकता है.Also Read - Income Tax Return Filing: ITR फाइल करने की अंतिम तारीख निकट, जानें- कैसे ई-फाइल करें सहज फॉर्म?

बता दें, फॉर्म-16 एक दस्तावेज है जो कर्मचारी की कर योग्य आय, यानी कर्मचारी की आय, जिस पर कर लगाया जाना है, बताया जाता है. लेकिन कई लोगों की सैलरी 2.5 लाख रुपये की बेसिक छूट से ज्यादा नहीं होती है, ऐसे में उन कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी वे कर्मचारी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं.

फॉर्म-16 क्यों जरूरी है?

आयकर रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म-16 एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है. फॉर्म-16 आपकी कंपनी की ओर से जारी किया जाता है. इस फॉर्म-16 में आपके द्वारा ली गई सैलरी, डिडक्शन, टैक्स डिडक्टेड, अलाउंस के अलावा और भी कई जानकारियां हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपके काम आती हैं.

पूर्व नियोक्ता से नहीं मिला फॉर्म -16 तो क्या करें?

अगर आपको पूर्व नियोक्ता ने फॉर्म 16 नहीं भेजा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप पिछली कंपनी में अपने रोजगार की अवधि के दौरान (वेतन पर्ची या विवरण के आधार पर) काटे गए कर के साथ अपना वेतन अपने खाते में जमा कर सकते हैं.

फॉर्म-16 के बिना ITR कैसे भरें?