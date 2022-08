ITR Refund Rules : वित्त वर्ष 2021-22 और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है. जिन्होंने 31 जुलाई 2022 को या उससे पहले अपना I-T रिटर्न दाखिल किया है, उन्हें या तो अपना ITR रिफंड मिल गया है या वे अपने ITR रिफंड का इंतजार कर रहे हैं.Also Read - 30 दिनों के अंदर ITR को करें E-Verify, वर्ना नहीं आएगा रिफंड, यहां समझें आयकर विभाग का नया नियम

हालांकि, उन कमाई करने वाले व्यक्तियों के लिए जो दी गई देय तिथि के भीतर अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहे, वे अभी भी आईटीआर रिटर्न दाखिल करके आईटीआर रिटर्न दाखिल करके 31 दिसंबर 2022 की अंतिम तिथि का दावा कर सकते हैं.

लेकिन, ऐसे आयकरदाताओं को उनकी रिफंड रकम पर ब्याज नहीं मिलेगा. ITR रिफंड फॉर्म 1 अप्रैल 2022. इसी तरह, अगर किसी करदाता को आईटीआर रिफंड मिल रहा है, तो उसकी मूल राशि गैर-कर योग्य है, लेकिन आईटीआर रिफंड पर ब्याज को वित्त वर्ष 23 में आय माना जाएगा और इसे करदाता की शुद्ध वार्षिक आय में AY2023-24 के लिए ITR फाइल करते समय जोड़ा जाएगा.

लाइव मिंट में प्रकाशित खबर के मुताबिक, आईटीआर रिफंड के संबंध में आयकर नियमों पर बोलते हुए, मुंबई स्थित कर और निवेश विशेषज्ञ बलवंत जैन ने कहा, “यदि कोई करदाता आईटीआर दाखिल करने के लिए दी गई देय तिथि के भीतर आईटीआर दाखिल करने से चूक गया है, तो वो पेनाल्टी भरकर आईटीआर दाखिल कर सकता है. 31 जुलाई 2022 के बाद आईटीआर फाइल करने वाले को 1 अप्रैल 2022 से आईटीआर रिफंड पर ब्याज नहीं मिलेगा.’

बलवंत जैन ने आगे कहा कि एक करदाता का आईटीआर रिफंड एक आय नहीं है, लेकिन आईटीआर रिफंड पर अर्जित ब्याज किसी की आय है और किसी को AY2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इस ब्याज को अपनी वार्षिक आय में जोड़ना होगा.

लाइवमिंट के मुताबिक, आईटीआर रिफंड पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है, इस पर सेबी पंजीकृत कर और निवेश विशेषज्ञ जितेंद्र सोलंकी ने कहा, “आईटीआर रिफंड पर ब्याज की गणना महीने दर महीने 0.50 प्रतिशत के मासिक ब्याज पर की जाती है. साथ ही आयकर अधिनियम की धारा 234डी के लिए प्रावधान है. करदाता को दी गई अतिरिक्त वापसी पर ब्याज की वसूली.” उन्होंने कहा कि एक महीने के किसी भी अंश को पूरा महीना माना जाएगा और ब्याज की गणना इस तरह की जाएगी.

ITR रिफंड के संबंध में पांच नियम