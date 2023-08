Hindi Business Hindi

Itr Refund Status When Will I Get Refund After Filing Itr What Is The Step By Step Process To Check

ITR Refund Status: ITR फाइल करने के बाद कैसे चेक करें रिफंड स्टेटस, जानें- क्या है स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस?

ITR Refund Status Online: ITR फाइल करने के बाद रिफंड की बारी आती है. ऐसे में यह आप कैसे चक करें कि आपका रिफंड कब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा. उसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है.

When will I get refund after filing ITR? What is the step-by-step process to check?

How To Check ITR Refund Status In Hindi: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना किसी की फाइनेंशियल जिम्मेदारी का एक अनिवार्य पार्ट है. अपना ITR फाइल करने के बाद, यदि लागू हो तो, सबसे प्रत्याशित क्षणों में से एक आपका इनकम टैक्स रिटर्न का रिफंड (ITR Refund) प्राप्त करना है.

Trending Now

आइए, यहां पर जानते हैं कि ITR रिफंड की समय सीमा क्या है और किस तरह से रिफंड की स्टेटस को चेक कर सकते हैं?

ITR रिफंड समय सीमा

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद ITR रिफंड प्रॉसेस होने में आमतौर पर कुछ समय लगता है, और रीयल टेन्योर अलग-अलग फैक्टर्स के आधार पर अलग-अलग हो सकती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड को तुरंत प्रॉसेस करने का प्रयास करता है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में रिफंड राशि प्राप्त होने में कई सप्ताह से लेकर महीनों तक का समय लग सकता है.

ITR रिफंड के लिए पात्रता

आप ITR रिफंड के लिए पात्र तब बनते हैं जब आपने अपनी वास्तविक टैक्स लायबिलिटी से अधिक टैक्स का पेमेंट किया हो या यदि आपका स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS) अधिक काटा गया हो. इसके अलावा, यदि आपने रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट का क्लेम किया है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम या एडवांस टैक्स पर टीडीएस, और यह आपकी टैक्स लायबिलिटी से अधिक है, तो आप रिफंड के लिए पात्र हैं.

ITR रिफंड स्थिति चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आपका टैक्स ज्यादा काटा गया है तो आप रिफंड लेने के हकदार हैं. यहां पर इसके बारे में जानकारी दी गई है कि ITR रिफंड की स्थिति कैसे चेक कर सकते हैं:

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

अपने अकाउंट में लॉग इन करें

अपने अकाउंट तक पहुंचने के लिए अपना यूजर आईडी (PAN) और पासवर्ड दर्ज करें. यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको ऐसा करना होगा.

‘रिटर्न/फॉर्म देखें’ पर जाएं

लॉग इन करने के बाद, आगे बढ़ने के लिए ‘रिटर्न/फॉर्म देखें’ ऑप्शन पर क्लिक करें.

प्रासंगिक आकलन वर्ष (AY) चुनें

वह आकलन वर्ष चुनें जिसके लिए आपने ITR फाइल किया था और रिफंड के लिए क्लेम कर रहे हैं.

‘सबमिट’ पर क्लिक करें

एक बार जब आप आकलन वर्ष चुन लें, तो ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें.

रिफंड स्टेटस चेक करें

सबमिट करने के बाद, आपको ‘रिफंड/डिमांड स्थिति’ पेज दिखाई देगा. यहां, आप अपने ITR रिफंड की स्थिति की जांच कर सकते हैं.

रिफंड स्टेटस कोड

रिफंड की स्थिति चेक करते समय, आपको कुछ ऐसे कोड मिल सकते हैं जो आपके रिफंड की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं:

ITR प्रॉसेसिंग

आपका ITR प्रॉसेस हो चुका है, और रिफंड क्रेडिट के लिए तैयार है.

रिफंड पेमेंट

रिफंड राशि आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दी गई है.

रिफंड फेल्ड

रिफंड सफलतापूर्वक प्रॉसेस नहीं किया जा सका; कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है.

कोई डिमांड नहीं, कोई रिफंड नहीं

कोई रिफंड देय नहीं होने के कारण आपका रिफंड रिक्वेस्ट अस्वीकार कर दिया गया है.

गौरतलब है कि आपके ITR रिफंड की प्रतीक्षा करते समय पेसेंश महत्वपूर्ण है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कमिटेड है, लेकिन कई कारक समयसीमा को प्रभावित कर सकते हैं. उपरोक्त स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपने रिफंड की स्थिति की चेक कर सकते हैं और इसकी प्रगति पर अपडेटेड रह सकते हैं. पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को सुरक्षित रखना याद रखें.

RECOMMENDED STORIES