मुंबई: कोरिया की दिग्गज वाहन कंपनी किया Kia मोटर्स ने बहुत प्रतीक्ष‍ित एसयूवी ‘सेल्टोस’ को पेश करके गुरुवार को व्‍हीकल मार्केट में छाई मंदी के बावजूद भारतीय बाजार में कदम रखा है. इसकी शुरुआती कीमत 9.69 लाख रुपए रखी गई है. मध्यम आकार की एसयूवी कार सेल्टोस का विनिर्माण कंपनी के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर कारखाने में किया जाएगा. इसके पेट्रोल और डीजल दोनों संस्करण बाजार में उपलब्ध होंगे.

बता दें कि भारत में अभी वाहन बाजार में कड़ी प्रतिस्‍पर्धा है. किया की ये भारत में ये पहली एसयूवी का पहला मॉडल है. यहां के बाजार में पहले से इस सेगमेंट टाटा हैरियर, हुंडई क्रेटा, जीप कम्‍पास, एमजी हेक्‍टर जैसी एसयूवी हैं. ऐसे में किया को अपने इस सेगमेंट को जगह बनाने के लिए कड़ी स्‍पर्धा करना होगी.

And the moment you have all been waiting for is finally here! With two significant trims, GT Line & Tech Line, the price range of the #KiaSeltos will be between: 9.69 L – 15.9 L! How do you all feel about that? #KiaSeltosIndia #PriceReveal #SeltosIndiaLaunch #BadassByDesign pic.twitter.com/vN0Dw5ets5

— Kia Motors India (@KiaMotorsIN) August 22, 2019