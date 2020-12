Kisan Andolan: मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए किसानों का लगातार 20 दिनों से आन्दोलन जारी है. बढ़ती ठंड में किसानों का हौंसला टूटने का नाम नहीं ले रहा है. वे अपनी मांगों के पूरा हुए बिना दिल्ली की सीमाएं छोड़ने को तैयार नहीं हैं. Also Read - 20 साल में कितने डॉलर बढ़ जाएगी भारत के लोगों की कमाई, मुकेश अंबानी ने बताया

बता दें, देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 14 फीसदी से ज्यादा है और कोरोना वायरस महामारी की वजह से उत्पन्न हुई आर्थिक मंदी के बीच 2020-21 में किसानों की हिस्सेदारी और भी अधिक होने की उम्मीद है.

ऐसे में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा है कि किसानों के मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए. किसानों के विरोध के कारण रोजाना 3500 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है. इससे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं.

ASSOCHAM calls for early resolution of farmers’ issues, states, “farmers’ protest resulting in a daily loss of Rs 3500 crores” pic.twitter.com/Hd3MiV7she

— ANI (@ANI) December 15, 2020