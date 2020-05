Kisan Credit Card Scheme: कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के कारण देश में किसानों और गरीबों की हालत खराब है. ऐसे में प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम उनके लिए एक कारगर उपाय साबित हो रही है. Kisan Credit Card भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत सरकार देश के छोटे और मझौले किसानों को रियायती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराती है. एक किसान इस योजना के तहत तीन लाख रुपये तक का लोन ले सकता है. इस योजना के तहत किसान लोन का रिपेमेंट भी आसानी से कर सकता है. योजना के तहत एक किसान को तमाम सुविधाएं मिलती हैं जिससे वह आसानी से संकट के इस समय में अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकता है. नबार्ड (NABARD), स्टेट बैंक (State Bank of India), एक्सिस बैंक (Axis Bank), पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank), इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank), बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और IDBI किसान क्रेडिड कार्ड ऑफर करते हैं. Also Read - बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत रहने का अनुमान: एसबीआई रिपोर्ट

किसान क्रेडिट कार्ड से किसान को फायदा

देश के किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 1998 में Kisan Credit Card Scheme लॉन्च की गई. इस योजना के तहत किसानों को बैंकों से रियायती ब्याज दर पर लोन लेने की सुविधा दी जाती है. इस तरह किसानों की महाजनों पर निर्भरता कम होती है. इस योजना में खेती किसानी से जड़े कामों के लिए लोन मिलता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना के तहत छोटे और मझौले किसान, मछुआरे, पशुपालन करने वाले व्यक्ति, बटाईदार किसान, स्वयं सहायता ग्रुप के लोग आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए शर्त इतनी है कि आवेदक खेती किसानी से जुड़ा हो. 18 से 75 वर्ष की उम्र के किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन 60 साल की उम्र से अधिक के किसान के लिए सह आवेदक होना जरूरी है. इस योजना में स्पष्ट किया गया है कि दूसरे व्यक्ति की जमीन पर खेती करने वाला व्यक्ति भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है. देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की इस वेबसाइट https://sbi.co.in/web/agri-rural/agriculture-banking/crop-loan/kisan-credit-card पर जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं.

ऐसे करें आवेदन (How to apply online for Kisan Credit Card)

स्टेप 1: एसबीआई, एक्सिस बैंक, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज बैंक… यानी किसी भी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: यहां पर अप्लाई फॉर केसीसी (Apply for KCC) पर क्लिक करें.

स्टेप 3: केसीसी फॉर्म को पूरी तरह भरें.

स्टेप 4: इस फॉर्म को बैंक के नजदीकी ब्रांच में जमा कराएं.

स्टेप 5: लोन ऑफिसर आपके फॉर्म का रिव्यू करेगा.

स्टेप 6: आवेदन रेफरेंस नंबर सेव कर लें.

स्टेप 7: एक बार जब लोन मंजूर हो जाएगा तो किसान क्रेडिट कार्ड डिस्पैच कर दिया जाएगा.

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज

1. पूरी तरह से भरा हुआ केसीसी आवेदन फॉर्म

2. फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई एक.

3. जमीन के कागजात.

4. दो पासपोर्ट साइज फोटो

5. बैंक द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज.

केसीसी के तहत कितना मिलेगा लोन और क्या होगी ब्याज दर

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत एक किसान लघु अवधि के लिए तीन लाख रुपये तक का लोन ले सकता है. एक लाख से अधिक लोन लेने पर किसान को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है. लोन पर किसान को 7 फीसदी का ब्याद देना होता है, लेकिन अगर किसान लोन का भुगतान नियत समय में कर देता है तो उसे ब्याज में तीन फीसदी की रियायत दी जाती है. यानी उसे केवल 4 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा.