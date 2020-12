Kisan Rail: भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने साल 2020 में ही सात अगस्त को किसान रेल की शुरुआत की थी. उसके बाद से केवल पांच माह के अंदर ही अब 100वीं किसान रेल आज रवाना हुई. पीएम मोदी ने आज 100वीं किसान रेल को हरी झंडी​ दिखाई. Also Read - PM मोदी ने 100वीं 'Kisan Rail' को दिखाई हरी झंडी, कहा- खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में आएगा बड़ा बदलाव, जानें इसकी खासियत

इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार मानती है कि किसानों की समृद्धि ही देश की समृद्धि है. इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उनका धन्यवाद भी किया. Also Read - साल के आखिरी Man Ki Baat ' में PM Modi ने कीं ढेर सारी बातें...युवाओं की 'Can Do-Will Do' को सराहा,

किसान रेल को हरी झंडी दिखाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं सबसे पहले देश के करोड़ों किसानों को बधाई देता हूं. अगस्त महीने में देश की पहली किसान और खेती के लिए पूरी तरह से समर्पित रेल शुरू की गई थी. आज 100वीं किसान रेल थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना हुई है. इससे पश्चिम बंगाल के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों की पहुंच मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे महाराष्ट्र के बड़े बड़े बाजारों तक हो गई है.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि भंडारण और कोल्ड स्टोरेज के अभाव में देश के किसान का नुकसान हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है. हमारी सरकार भंडारण कि आधुनिक व्यवस्था पर, सप्लाई चैन के आधुनिकीकरण पर, करोड़ों के निवेश के साथ-साथ, किसान रेल की नई पहल भी कर रही है.

किसानों के प्रति सरकार की निष्ठा की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये काम किसानों की सेवा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है. ये इस बात का भी प्रमाण है कि हमारे किसान नई संभावनाओं के लिए कितनी तेजी से तैयार हैं. किसान, दूसरे राज्यों में भी अपनी फसलें बेच सकें, उसमें किसान रेल और कृषि उड़ान की बड़ी भूमिका है.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि किसान रेल सेवा, देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है. इससे खेती से जुड़ी अर्थव्वस्था में बड़ा बदलाव आएगा. इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी. किसान रेल चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज भी है. यानि इसमें फल हो, सब्ज़ी हो, दूध हो, मछली हो, यानि जो भी जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, वो पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही हैं.

#100thKisanRail

Govt under PM @NarendraModi ji’s leadership has put unprecedented focus towards strengthening the agricultural sector.

Kisan Rail is one such initiative towards empowering our farmers & doubling their income by 2022. pic.twitter.com/DHMJAnAn6C

— Western Railway (@WesternRly) December 28, 2020