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भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता, जानिए इस ट्रेड एग्रीमेंट से देश को क्या-क्या मिला, कितना फायदा?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुक्त व्यापार समझौता रिकॉर्ड नौ महीनों में संपन्न हुआ है. इसके लिए शुरुआत 16 मार्च, 2025 को की गई थी. इस समझौते के तहत भारत को सभी टैरिफ उत्पादों पर तत्काल 100 प्रतिशत शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी.
India–New Zealand FTA: भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है. सोमवार, 27 अप्रैल को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए. समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर टैरिफ छूट मिलेगी. वहीं, न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95 प्रतिशत सामान पर टैरिफ में छूट दी गई है या फिर टैरिफ कम कर दिया गया है. भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके न्यूजीलैंड समकक्ष टॉड मैक्ले की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.
ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को कितना फायदा?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुक्त व्यापार समझौता रिकॉर्ड नौ महीनों में संपन्न हुआ है. इसके लिए शुरुआत 16 मार्च, 2025 को की गई थी. इस समझौते के तहत भारत को सभी टैरिफ उत्पादों पर तत्काल 100 प्रतिशत शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी. यानी कि भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले किसी भी सामान पर टैरिफ नहीं लगेगा. इससे पहले भारत से निर्यात किए जाने वाले लगभग 450 टैरिफ उत्पादों पर न्यूजीलैंड में 10 प्रतिशत शुल्क लगता था.
भारत से न्यूजीलैंड को निर्यात किए जाने वाले सामानों में वस्त्र और परिधान उत्पाद, चमड़ा और टोपी, चीनी मिट्टी के बर्तन, कालीन और वाहन एवं वाहन पुर्जे शामिल हैं. इस मुक्त व्यापार समझौते में एक प्रावधान यह भी है कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा. यह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईयू) द्वारा भारत के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते में किए गए 100 अरब डॉलर के निवेश की ‘प्रतिबद्धता’ की तरह ही है.
वीजा संबंधी अनुबंध पर भी हस्ताक्षर
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ही कामकाजी पेशेवरों और छात्रों की आवाजाही से संबंधित कई प्रावधान भी शामिल किए गए हैं. न्यूजीलैंड ने किसी भी देश के साथ पहली बार छात्र आवाजाही और अध्ययन के बाद कार्य वीजा संबंधी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत, भारतीय छात्र न्यूजीलैंड में पढ़ाई के दौरान अध्ययन के बाद वर्क वीजा के साथ
प्रति सप्ताह 20 घंटे तक काम कर सकते हैं.
इस समझौते से भारत को कई अन्य फायदे भी मिलेंगे. भारतीय पेशेवरों को भी न्यूजीलैंड उच्च वेतन वाले रोजगार के अवसर खुलेंगे. समझौते के तहत स्किल्ड पेशेवरों को अस्थायी रोजगार वीजा दिया जाएगा. अब भारतीय पेशेवर न्यूजीलैंड में तीन साल तक रहकर कार्य कर सकेंगे. हालांकि, यह कोटा 5,000 वीजा का निर्धारित किया गया है. समझौते में शामिल वर्किंग हॉलिडे वीजा कार्यक्रम के तहत, प्रतिवर्ष 1,000 युवा भारतीय 12 महीने की अवधि के लिए न्यूजीलैंड में कई बार प्रवेश कर सकते हैं.
सबसे अहम बात ये है कि भारत ने दूध, क्रीम, मट्ठा, दही और पनीर जैसे सभी डेयरी उत्पादों के साथ-साथ कृषि उत्पादों सहित कई वस्तुओं को मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से बाहर रखने में भी कामयाबी हासिल की है. यानी कि न्यूजीलैंड से ये उत्पाद भारत नहीं आएंगे.
(IANS इनपुट के साथ)
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