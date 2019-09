नई दिल्ली: स्पोर्ट मोटरसाइकिल ऑस्ट्रिया की कंपनी केटीएम ने अपनी ‘790 ड्यूक’ मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में लॉन्च की है. इसकी शोरूम में कीमत 8.63 लाख रुपए है. ग्राहक देश के चुनिंदा केटीएम डीलरशिप पर 30 हजार रुपए के टोकन अमाउंट के साथ इस बाइक को बुक कर सकेंगे. ग्राहकों को इस बाइक में चार राइडिंग मोड्स मिलेंगे, जिसमें स्पोर्ट, स्ट्रीट रेन और ट्रैक शामिल हैं. दिल्ली में लोकप्रिय सेडान कार होंडा सिटी के बेस मॉडल की एक्स शो रूम कीमत करीब 8.9 लाख रुपये है.

इस मोटरसाइकिल में 799 सीसी का चार पिस्टन वाला (फोर स्ट्रोक) इंजन है. इसमें मोटरसाइकिल को स्थिर रखने के नियंत्रण की प्रणाली और एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) है. साथ ही इसमें गति को नियंत्रित करने के चार प्रकार भी हैं. बेंगलुरू, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, सूरत, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी में सोमवार से इसकी बुकिंग शुरू हो गयी है.

Polarity Smart Bikes की भारत में एंट्री, 80km की होगी टॉप स्पीड, कीमत 38 हजार रुपये से शुरू

बजाज ऑटो के अध्यक्ष (प्रोबाइकिंग) सुमित नारंग ने एक बयान में कहा कि देश में महंगी लक्जरी मोटरसाइकिलों का बाजार पिछले कुछ सालों से बढ़ रहा है. इसकी वजह मोटरसाइकिल चलाने वालों के बीच उसके प्रदर्शन को लेकर समझ बढ़ रही है.

We welcome the power-packed beast, the master of all motorable roads. The one and only KTM 790 Duke! Witness the official arrival of #TheScalpel in India, live on 23rd September at 11:30am on our YouTube channel and Facebook Page.#KTM790Duke #ReadyToRace #KTM #KTMIndia #GetDuked pic.twitter.com/jIgxNwXuKA

— KTM India (@India_KTM) September 20, 2019