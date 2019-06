नई दिल्ली: टाटा मोटर्स की स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ने गुरुवार को भारत में लैंड रोवर डिस्कवरी एसयूवी का 2019 संस्करण पेश किया. इसकी शुरुआती कीमत 75.18 लाख रुपए रखी गई है. जेएलआर ने बयान में कहा कि डिस्कवरी के चार संस्करण उपलब्ध होंगे. इनमें 2.0 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है.

जेएलआर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित सूरी ने कहा कि आकर्षक दाम में उच्च – क्षमता वाला डीजल संस्करण पेश करने से डिस्कवरी की क्षमता और कुशलता बढ़ी है. कंपनी को भरोसा है कि यह मॉडल बड़े पैमाने पर लोगों को आकर्षित करेगा.

