Last Day Of RailTel IPO: रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (RailTel Corporation of India), जो कि सरकार के मिनी रत्नों में से एक है. यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी ढांचा प्रदाता कंपनी है. इसका आईपीओ मार्केट में सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है. लेकिन आज शाम यानी 18 फरवरी को यह बंद हो जाएगा. रेलटेल को मार्केट से 819 करोड़ रुपये जुटाना है, जिसके लिए इसको अभी तक 10.92 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है.

इसमें एंकर बुक का हिस्सा शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि कंपनी ने पहले ही 15 फरवरी को 93-94 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड के उच्चतर अंत में एंकर निवेशकों से 244 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी. सार्वजनिक निर्गम में ओवर सेल की पूरी पेशकश शामिल है. भारत सरकार द्वारा 8.71 करोड़ इक्विटी शेयरों के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं.

योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए अलग से व्यवस्था है जो अभी तक 8.53 गुना सब्सक्राइब किया गया है. गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए 8.85 गुना सब्सक्राइब किया गया है. खुदरा निवेशकों के लिए सुरक्षित भाग में 13.32 गुना का सब्सक्रिप्शन मिला है और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित शेयर्स को 2.19 गुना सब्सक्राइब किया गया है.

रेलटेल भारत में पैन-इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के साथ सबसे बड़ी तटस्थ दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं में से एक है. जिसमें मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) डेटा नेटवर्क, डिमांड पर कंटेंट, ई-ऑफिस, रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क (आरडीएन), वीडियो सर्विलांस सिस्टम (वीएसएस), हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसी डिजिटल परिवर्तन पहलों में कंपनी भारतीय रेलवे की प्रमुख भागीदार है. सूचना प्रणाली, आधुनिक ट्रेन नियंत्रण प्रणाली और रेलवायर वाई-फाई शामिल हैं.

इसके अलावा, रेलवायर की (खुदरा ब्रॉडबैंड सेवा) ग्राहकों की संख्या पिछले नौ महीनों में 2.55x से 3,05,746 हो गई. रेलटेल के राजस्व और परिचालन लाभ ने वित्त वर्ष 2018-वित्त वर्ष 2020 के मुकाबले क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 12.4 प्रतिशत का सीएजीआर हासिल किया है.

रेलटेल पर कोई कर्ज नहीं है और 2008 से लगातार लाभांश का भुगतान कर रहा है. आने वाले वर्षों में विकास के लिए अच्छे वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड और मजबूत रन-वे को देखते हुए, भविष्य रेलटेल के लिए आशाजनक लग रहा है.

जनवरी 2021 तक, रेलटेल का ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क 59,098 रूट किलोमीटर और 5,929 रेलवे स्टेशनों से घिरा हुआ था. यह तेलंगाना में गुरुग्राम, हरियाणा और सिकंदराबाद में डेटा केंद्रों की मेजबानी करता है और भारतीय रेलवे सहित ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों की मेजबानी करता है.