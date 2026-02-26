Hindi Business Hindi

Leave Encashment Rules For Private And Government Employees Income Tax Act Regulations

जॉब छोड़ने के बाद फाइनल सेटलमेंट के साथ मिला लीव इनकैशमेंट, क्या इसपर बनता है टैक्स? समझ लें अपने फायदे की बात

लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) एक एम्प्लॉयी को उसकी बची हुई छुट्टियों का रीइंबर्समेंट है. ये तब मिलता है, जब कोई एम्प्लॉयी किसी कंपनी को स्विच करता है या उसका रिटायरमेंट होता है.

सैलरीड क्लास को नौकरी के दौरान कंपनी या एम्प्लॉयर की ओर से कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं. इनमें छुट्टियां भी शामिल हैं. सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर… हर एम्प्लॉयी को सालभर में कुछ छुट्टियां मिलती हैं, जिन्हें वो जरूरत पड़ने या अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकता है. ये छुट्टियां Casual Leave (CL), Medical Leave (ML), Earned/Planned Leave (EL) और Maternity/Paternity Leave के तौर पर मिलती हैं. कुछ छुट्टियां तय समय तक न लेने पर खत्‍म हो जाती हैं, जबकि कुछ छुट्टियों को आप कैरी फॉरवर्ड करा सकते हैं. नौकरी से इस्तीफा देने या रिटायरमेंट होने पर इन छुट्टियों को कैश करवाया जा सकता है.

ज्यादातर Earned Leave या Planned Leave पेड लीव होते हैं. यानी अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में सर्विस के दौरान इनका इस्तेमाल नहीं किया, तो आप नौकरी छोड़ते वक्त फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ इसे इनकैश करा सकते हैं. इसलिए ज्‍यादा से ज्‍यादा एम्प्लॉयी इन छुट्टियों को बचाने की कोशिश करते हैं.आइए समझते हैं कि जॉब छोड़ने पर अगर आपके लीव कैश होते हैं, तो क्या इसे आपकी इनकम का हिस्सा माना जाएगा? क्या लीव इनकैशमेंट पर इनकम टैक्स का रूल लागू होता है?

लीव इनकैशमेंट पर लागू होता है इनकम टैक्स का नियम

असल में, सर्विस के दौरान मिली अलग-अलग छुट्टियों को कैश कराने पर जो रकम आपको मिलती है,उसे आपकी आमदनी का हिस्‍सा माना जाता है. इसलिए लीव इनकैशमेंट पर इनकम टैक्स के कुछ नियम लागू होते हैं. ये नियम सरकारी और प्राइवेट नौकरी के मामले में अलग-अलग हैं.

लीव इनकैशमेंट पर कब लगेगा टैक्स और कब नहीं?

प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉयी के लीव इनकैशमेंट पर टैक्स से छूट के लिए 10 महीने की सीमा तय है.

अगर नौकरी के दौरान लीव इनकैशमेंट करवाते हैं, तो वो रकम आपकी सैलरी का हिस्‍सा मानी जाती है. ये रकम टैक्सेबल होती है.

जॉब के दौरान आप जिस इनकम टैक्‍स स्लैब में आते हैं, उसके हिसाब से टैक्‍स वसूला जाता है.

हालांकि, इनकम टैक्‍स के सेक्शन 89 के तहत टैक्स रिबेट लेने की कुछ शर्तें हैं. जिस साल आपने लीव को कैश कराया है, उस साल से पहले आपको कम से कम 5 साल तक उसी कंपनी के साथ रेगुलर सर्विस में होना जरूरी है.

इसके अलावा लीव इनकैशमेंट की रकम उस महीने की सैलरी से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए, जिस महीने में आपको ये रकम मिली है.

रिटायरमेंट के बाद लीव इनकैशमेंट के रूल

रिटायरमेंट के बाद अगर आप अपनी लीव इनकैश करवाते हैं, तो इसके नियम सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अलग-अलग हैं:-

अगर आप केंद्र या राज्‍य सरकार के एम्प्लॉयी हैं. रिटायरमेंट या इस्तीफे के समय लीव इनकैश करवाते हैं, तो उस रकम पर आपसे किसी भी तरह का टैक्‍स नहीं वसूला जाएगा. चाहे रकम कितनी भी क्यों न हो.

अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मौत हो जाती है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी को जो लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलता है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है.

वहीं, अगर आप प्राइवेट सेक्‍टर में काम करते हैं और रिटायरमेंट के समय या नौकरी छोड़ने के बाद लीव एन्‍कैश करवाते है, तो 25 लाख रुपये तक के अमाउंट पर किसी तरह का टैक्‍स नहीं लगता है. पहले ये लिमिट 3 लाख रुपये थी.

लीव इनकैशमेंट की रकम इससे ज्यादा होने पर आपके रेगुलर इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है.

कितने दिनों की छुट्टियां होती हैं कैश?

इनकैश की हुई छुट्टी कुल अर्न्ड लीव का आधा या फिर 30 दिनों की अर्न्ड लीव (जो भी कम हो) उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. लीव इनकैशमेंट के लिए मैक्सिमम 300 छुट्टियों की परमिशन हैं.

मैक्सिमम कितनी लीव इनकैश के लिए रख सकते हैं रिजर्व?

कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉयीज को एक लिमिट तक ही लीव को आगे इनकैश कराने के लिए रिजर्व रखने की परमिशन देती है. लिमिट से ज्यादा EL इकट्ठा हुआ, तो वो अपने सैलरी में जुड़कर आ जाता है. इनकम टैक्स का नियम कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉयी नौकरी में रहते लीव इनकैशमेंट की सुविधा पाता है, तो इस पूरे अमाउंट पर उसे टैक्स देना होगा.