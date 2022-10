LIC Dhan Sanchay Policy : एलआईसी समय-समय पर ग्राहकों के लिए प्लान पेश करती रहती है. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने एक बार फिर धन संचय बचत योजना नाम से एक नई बीमा पॉलिसी शुरू की है. यह स्कीम निवेशकों के लिए 14 जून से खोली गई है, यानी 14 जून से आप इसमें निवेश कर सकते हैं. एलआईसी धन संचय पॉलिसी के तहत, पॉलिसीधारक की मृत्यु पर, परिवार को पॉलिसी की अवधि के दौरान वित्तीय सहायता मिलेगी. इतना ही नहीं, यह पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद भुगतान अवधि के दौरान गारंटीड इनकम भी देता है.Also Read - 10 सेकेंड में घर बैठे ऐसे जमा करें LIC प्रीमियम, न एजेंट का झंझट और न कोई टेंशन

5 से 15 साल की योजना

एलआईसी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस खास पॉलिसी में प्लान की मैच्योरिटी की तारीख के बाद पेमेंट के दौरान गारंटीड बेनिफिट्स दिए जाएंगे. साथ ही गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट्स का भी भुगतान किया जाएगा. यह प्लान 5 साल से लेकर अधिकतम 15 साल के लिए है. निश्चित आय का लाभ मिलेगा. इतना ही नहीं इसमें बढ़े हुए इनकम बेनिफिट्स, सिंगल प्रीमियम लेवल इनकम बेनिफिट्स और सिंगल प्लान की भी सुविधा दी जाएगी. इसमें लोन लेन की सुविधा भी उपलब्ध है. इसमें आप राइडर्स भी खरीद सकते हैं.

एलआईसी ने लॉन्च किए चार विकल्प

एलआईसी ने इस प्लान में चार विकल्प लॉन्च किए हैं. प्लान ए और बी के तहत, आपको मृत्यु पर 3,30,000 रुपये का सम एश्योर्ड कवर मिलेगा. साथ ही, प्लान सी के तहत न्यूनतम 2,50,000 रुपये का सम एश्योर्ड कवर और प्लान डी में मृत्यु पर 22,00,000 रुपये का सम एश्योर्ड कवर होगा. इन प्लान्स के लिए अधिकतम प्रीमियम सीमा तय नहीं की गई है.

पॉलिसी लेने की पात्रता क्या है?

एलआईसी धन संचय योजना की पॉलिसी लेने के लिए सब्सक्राइबर की न्यूनतम आयु 3 वर्ष, जबकि विकल्प ए और विकल्प बी के लिए 50 वर्ष, विकल्प सी के लिए 65 वर्ष और विकल्प डी के लिए अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए. यानी आयु समूह इसमें 3 साल से 40 साल तक निवेश कर सकते हैं.

कहां से खरीदें प्लान

अगर आप भी एलआईसी धन संचय पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, तो आप एजेंटों / अन्य मध्यस्थों के माध्यम से ऑफलाइन और सीधे www.licindia.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन खरीद सकते हैं.