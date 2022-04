देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के IPO की लॉन्चिंग का इंतजार (LIC IPO Launching Date) जल्द ही खत्म होने वाला है. न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि 4 मई को LIC का IPO लॉन्च (LIC IPO Latest Update) होगा और 9 मई तक निवेशक इसमें निवेश कर पाएंगे. IPO के जरिये सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी. इससे सरकार को 21,000 करोड़ रुपये मिलेंगे. IPO के आधार पर थघण का मूल्यांकन छह लाख करोड़ रुपये बैठता है.Also Read - LIC IPO: एलआईसी आईपीओ के लिए सरकार ने फिर से फाइल किया DRHP

LIC IPO to open on May 4

