LIC IPO: सरकार के स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने आज, 13 फरवरी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ अपनी मेगा प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए अपना मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दायर किया .

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव तुहिन कांता पांडे ने एक ट्वीट में लिखा, "एलआईसी आईपीओ (LIC IPO) की डीआरएचपी (DRHP) आज सेबी (SEBI) के पास दायर की गई है."

The DRHP of LIC IPO has been filed today with the SEBI. pic.twitter.com/jM9CDBMWVH

— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) February 13, 2022