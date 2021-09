अगर आप भी एलआईसी की पॉलिसीधारक हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है. एलआईसी ने सभी पॉलिसी होल्डर्स को ट्वीट कर जरूरी जानकारी साझा की है. दरअसल, पैन कार्ड को पॉलिसी से लिंक करना जरूरी है. यह जानकारी एलआईसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दी है.Also Read - LIC Jeevan Labh Policy: LIC के इस प्लान में रोजाना 233 रुपये निवेश करें, मैच्योरिटी के वक्त पाएं 17 लाख से ज्यादा

बता दें, सरकार ने पैन और आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है. बाजार नियामक सेबी ने भी ऐसा ही नियम तय किया है और निवेशकों से अपने पैन को आधार से जोड़ने को कहा है. इसी तरह एलआईसी को भी पैन को लिंक करने के लिए कहा गया है.

Link your PAN to your LIC policies now!

Log on to https://t.co/fA1vgvFfeK pic.twitter.com/cM7i8WI4xw

— LIC India Forever (@LICIndiaForever) September 23, 2021