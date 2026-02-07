  • Hindi
बिटिया की शादी की अभी से हो रही चिंता? रोजाना बचाइए बस 121 रुपये, इस स्कीम से आराम से बना लेंगे 27 लाख रुपये

LIC Kanyadan Policy: इस पॉलिसी का असली नाम वैसे तो LIC Jeevan Lakshya है, लेकिन ये कन्यादान पॉलिसी के नाम से ही जानी जाती है.ये एक खास इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो आपको बेटियों की शादी और भविष्य के खर्चों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है.

इस पॉलिसी में पिता निवेशक होता है. बेटी को नॉमिनी बनाया जाता है.

मिडिल क्लास फैमिली में बेटी के पैदा होते ही उसके भविष्य को लेकर चिंता होने लगती है. मां-पिता बच्ची की पढ़ाई से लेकर शादी तक को लेकर फाइनेंशियल प्लानिंग और बचत करना शुरू कर देते हैं. अगर आप भी भविष्य में बिटिया की शादी के भारी भरकम खर्च के लिए बड़ा फंड जुटाना चाहते हैं,तो LIC का एक प्लान आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा. इस स्कीम में अगर आप रोजाना सिर्फ 121 रुपये जमा करते हैं, तो आपको बेटी की शादी के समय 27 लाख रुपये मिलेंगे.

कन्यादान पॉलिसी क्या है?
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की इस पॉलिसी का नाम ‘LIC Kanyadan Policy’ है. इस पॉलिसी का असली नाम वैसे तो LIC Jeevan Lakshya है, लेकिन ये कन्यादान पॉलिसी के नाम से ही जानी जाती है.ये एक खास इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो आपको बेटियों की शादी और भविष्य के खर्चों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है.

22 साल के प्रीमियम पर 25 साल का बेनिफिट
खास बात ये है कि 25 साल की पॉलिसी के लिए आपको सिर्फ 22 साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा. बाकी के 3 साल का प्रीमियम आपको नहीं देना पड़ेगा. हां… बेनिफिट आपको 25 साल का ही मिलेगा.

किसी को भी बना सकते हैं नॉमिनी
इस पॉलिसी में पिता निवेशक होता है. बेटी को नॉमिनी बनाया जाता है. लेकिन आप चाहें तो ये प्लान बेटे के लिए भी ले सकते हैं. आप अपनी सुविधा के मुताबिक पत्नी को भी नॉमिनी बना सकते हैं. मतलब बेटी के लिए ये प्लान मुफीद है,लेकिन परिवार में किसी को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है.

मैच्योरिटी पीरिएड
‘LIC Kanyadan Policy’ में आप अपने हिसाब से मैच्योरिटी पीरियड चुन सकते हैं. मैच्योरिटी पीरियड 13 साल से लेकर 25 साल तक के लिए होता है. आप निवेश की राशि अपनी सुविधा के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, जिससे फाइनल अमाउंट उसी अनुसार एडजस्ट होगा.

कैसे बनेगा 27 लाख का फंड?
इस स्कीम में अगर आप रोजाना सिर्फ 121 रुपये का इंवेस्टमेंट करते हैं, तो महीने में ये 3,630 होता है. बेटी के जन्म के बाद से अगर आप इस पॉलिसी में रेगुलर इंवेस्ट करते हैं, तो शादी की उम्र होने (कम से कम 25 साल) तक आपको करीब 27 लाख रुपये का लम्पसम अमाउंट मिलेगा.

अगर पॉलिसी के मैच्योरिटी से पहले निवेशक की मौत हो जाए तो?
अगर पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाती है, तो परिवार को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है. हालांकि, ये मदद आपको एक्सीडेंटल केस पर ही मिलेगी. वहीं, अगर निवेशक ने टर्म राइडर का ऑप्शन लिया है, तो एक्सीडेंटल डेथ पर 10 लाख के बजाय 20 लाख रुपये मिलते हैं. नॉर्मल या एक्सीडेंटल दोनों ही कंडीशन में बाकी के प्रीमियम माफ हो जाते हैं. पॉलिसी पूरी अवधि तक चलती रहती है. आखिर में नॉमिनी को फुल मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है.

टैक्स में मिलती है छूट?
LIC की कन्यादान पॉलिसी में निवेश कर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है. आप 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं.

कौन से डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत?
इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल प्रूफ, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी.

कैसे करें अप्लाई?
इस पॉलिसी के लिए आप LIC के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. या LIC एजेंट से संपर्क कर सकते हैं.

