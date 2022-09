LIC Jeevan Pragati Policy : एलआईसी द्वारा ग्राहकों को कई तरह के लाभ दिए जाते हैं. अगर आप बिना रिस्क के प्रॉफिट चाहते हैं तो एलआईसी की यह स्कीम आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है. आज हम यहां पर जिस योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, उसमें मैच्योरिटी पर आपको पूरे 28 लाख रुपये मिलेंगे. इस योजना का नाम जीवन प्रगति योजना है.Also Read - LIC New Pension Plus Plan : यहां जानें इस योजना से जुड़ी 10 खास बातें

इस पॉलिसी में हर रोज 200 रुपये जमा करने होंगे. इस पॉलिसी में निवेशकों को हर दिन 200 रुपये यानी एक महीने में 6000 रुपये का निवेश करना होगा. अगर आप इसमें 20 साल के लिए पैसा लगाते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर पूरे 28 लाख एलआईसी की ओर से दिए जाएंगे. इसके अलावा आपको इसमें रिस्क कवर भी मिलेगा.

जीवन प्रगति योजना में नियमित प्रीमियम का भुगतान करना होता है.

इस पॉलिसी में आपको एक लाइफ कवर (डेथ बेनिफिट) भी मिलता है जो हर 5 साल में बढ़ता है.

इस पॉलिसी की अवधि न्यूनतम 12 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष है.

इस पॉलिसी की अधिकतम निवेश आयु 45 वर्ष है.

इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है.

यह प्लान नॉन-लिंक्ड, सेविंग्स और प्रोटेक्शन का फायदा देती है.

इसमें आपको सालाना, तिमाही और छमाही आधार पर प्रीमियम का भुगतान करना होता है.

नॉमिनी को मिलते हैं पैसे

नॉमिनी को मिलते हैं पैसे

अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो पॉलिसी का पैसा उसके नॉमिनी को दिया जाएगा. एलआईसी जीवन प्रगति योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेशकों का जोखिम कवर हर 5 साल में बढ़ता है. यानी आपको मिलने वाली रकम 5 साल में बढ़ जाती है.

अगर आपने इस पॉलिसी में 3 साल के लिए पैसा जमा किया है और आप इसे बाद में सरेंडर करना चाहते हैं तो पॉलिसीधारक को सरेंडर वैल्यू वापस मिल जाती है.