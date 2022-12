LIC KYC Update: LIC ने KYC अपडेट के लिए पेनाल्टी को लेकर फर्जी सूचना के बारे में पॉलिसी धारकों के लिए जारी की चेतावनी

LIC KYC Update: एक सार्वजनिक अधिसूचना में, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC of India) ने कहा कि यह उन ग्राहकों पर किसी भी तरह की कोई पेनाल्टी नहीं लगायी जाती है, जो जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए अपने ग्राहक को जानें (KYC) जानकारी को अपडेट करने में विफल रहते हैं. यह चेतावनी उन झूठी फैलायी जा रही जानकारियों को लेकर है जो सोशल मीडिया पर फ्राड करने वालों द्वारा प्रचारित की जा रही हैं.

एलआईसी ने एक ट्वीट में कहा है कि एलआईसी यह स्पष्ट करना चाहेगी कि हालांकि हम आपको बेहतर सेवा देने में हमारी मदद करने के लिए अपने पॉलिसीधारकों को अपने केवाईसी विवरण को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा करने में विफलता के लिए हमारे द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है.