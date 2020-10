LIC New Scheme : भारतीय जीवन बीमा कंपनी (Life Insurance Corporation) समय-समय पर अपने ग्राहकों के लिए नए-नए प्लान लाती रहती है. कंपनी इस बार ग्राहकों के लिए नई जीवन शांति डिफर्ड एन्युटी प्लान (New Jeevan Shanti deferred annuity plan) लेकर आई है. इस प्लान को आप 21 अक्टूबर 2020 से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से खरीद सकते हैं. यह एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, व्यक्तिगत, एकल प्रीमियम, डिफर्ड एन्युटी प्लान है. एलआईसी के इस प्लान में ग्राहकों को लोन की सुविधा भी मिलेगी. Also Read - Kisan Credit Card: क्या आपके पास है किसान क्रेडिट कार्ड, जल्दी करें आवेदन, एक साथ मिलेंगे कई फायदे

एलआईसी (Life Insurance Corporation) ने एक बयान में कहा कि नई जीवन शांति पॉलिसी के लिए सालाना दर की गारंटी पॉलिसी की शुरुआत में ही दी जाती है.

पहला ऑप्शन

इस प्लान में का पहला विकल्प सिंगल लाइफ के लिए डिफर्ड एन्युटी है. इस ऑप्शन में डिफरमेंट अवधि के बाद एन्युटी पेमेंट एन्युटी पाने वाले के जीवन तक जारी रहेगा. अगर एन्युटी पाने वाले की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन में एन्युटी पाने वाले के नॉमिनी को उसका फायदा मिलेगा.

दूसरा ऑप्शन

सिंगल के अलावा आप ज्वाइंट लाइफ के लिए डिफर्ड एन्युटी करा सकते हैं. इसमें डिफरमेंट अवधि के बाद एन्युटी पेमेंट्स तब तक जारी रहेंगे, जब तक पहला या फिर दूसरा व्यक्ति जीवित रहता है. अगर डिफरमेंट अवधि के दौरान दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उसका भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा.

ज्वाइंट लाइफ एन्युटी

बता दें ज्वाइंट लाइफ एन्युटी एक परिवार के केवल दो लोगों बीच ली जा सकती है, जैसे- दादा-दादी, माता-पिता, दो बच्चे, दो ग्रांडचिल्ड्रंस, पति-पत्नि या भाई-बहन.

खर्च करने होंगे 1,50,000 रुपए

इस प्लान को खरीदने के लिए आपको न्यूनतम 150000 रुपए का निवेश करना होगा. एन्युटी को आप सालाना, 6 महीने, 3 महीने और मंथली मोड में ले सकते हैं. ये खरीदने वाले पर निर्भर करता है वह किस मोड में लेना चाहता है. इस प्लान में न्यूनतम सालाना आय 12,000 रुपए है. यहां अधिकतम खरीद मूल्य की कोई सीमा नहीं है.

कौन ले सकता है प्लान

इस प्लान को 30 साल से लेकर 79 साल तक के लोग ले सकते हैं.

डेफरमेंट पीरियड

इसमें मिनिमम डेफरमेंट पीरियड एक साल का है और अधिकतम डेफरमेंट पीरियड 12 साल का है.

इंसेंटिव

इस योजना में पांच लाख और अधिक की खरीदी कीमत पर एक इंसेंटिव भी मिलेगा. यह इंसेंटिव एन्युटी दर में बढ़त के रूप में होगा. हैंडीकैप्ड लोग इस प्लान को 50,000 रुपए में खरीद सकते हैं.