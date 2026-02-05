अपने रिटायरमेंट को दीजिए LIC का आशीर्वाद, 5 बेस्ट पॉलिसी, जिनमें गारंटीड रिटर्न के साथ मिलेगा 100 साल तक का कवरेज

सैलरीड क्लास के लोगों के लिए LIC के पास ऐसे कई इंश्योरेंस प्लान हैं, जिनमें न सिर्फ पैसों की सुरक्षा होती है, बल्कि गारंटीड रिटर्न भी मिलता है. इनमें निवेश करने वालों को किसी भी तरह की जोखिम का भी सामना नहीं करना पड़ता है. हम आपको ऐसे 5 प्लान के बारे में बता रहे हैं:-

Published date india.com Published: February 5, 2026 3:46 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
LIC का ये प्लान आपको ऑप्शनल राइडर्स की सुविधा भी देता है, ताकि जरूरत पड़ने पर कवरेज का दायरा बढ़ाया जा सके.

नौकरी करते हुए रिटायरमेंट लाइफ की फिक्र हर किसी को होती है. बुढ़ापे में अपनी जरूरतों के लिए और परिवार की जिम्मेदारियों के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इसलिए समझदार लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं. अपने पैसों को लगाने से पहले हर किसी उसकी सुरक्षा और बेहतर रिटर्न के बारे में सोचता है. अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो LIC के प्लान को जरूर खंगालिए. इस आर्टिकल में हर आपको ऐसे 5 प्लान बता रहे हैं, जिनमें निवेश करके आप अपनी और परिवार की जिंदगी को LIC का भरोसा दे सकते हैं.

LIC जीवन शिरोमणि पॉलिसी (Jeevan Shiromani Policy)

  • LIC की जीवन शिरोमणि पॉलिसी एक नॉन लिंक्ड, पर्टिशिपेटिंग, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है.
  • ये स्कीम उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है, जिनकी कमाई काफी अच्छी है और वो एक सेफ इंवेस्टमेंट चाहते हैं.
  • इसमें 1 करोड़ रुपये के सम एश्योर्ड पर करीब 94,000 रुपये मासिक प्रीमियम देना होता है. प्रीमियम आपको बस 4 साल तक ही देना है.
  • पॉलिसी के दौरान तय सालों पर 30% से 45% तक राशि वापस मिलती है.
  • इस प्लान का मिनिमम मैच्योरिटी पीरिएड 18 साल और मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरिएड 69 साल है.
  • इस प्लान में पॉलिसी होल्डर की मौत होने पर परिवार को डेथ बेनिफिट भी दिया जाता है.
  • LIC का ये प्लान आपको ऑप्शनल राइडर्स की सुविधा भी देता है, ताकि जरूरत पड़ने पर कवरेज का दायरा बढ़ाया जा सके.

LIC जीवन शांति पॉलिसी (Jeevan Shanti Policy)

  • भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने ‘जीवन शांति’ वन टाइम इनवेस्टमेंट प्लान भी चालू कर रखा है.
  • इसमें एक बार निवेश करने के बाद जिंदगीभर गारंटीड इनकम होगी. ये प्लान एक तरह से आपके लिए पेंशन की तरह काम करेगा.
  • इस पेंशन को मंथली, क्वार्टरली, हाफ-ईयरली या एनुअली भी लिया जा सकता है.
  • इस प्लान में आपको सालाना मिनिमम 32150 रुपये मिलेंगे.
  • LIC के इस प्लान में आपको एक बार में पूरा पैसा देना होगा.
  • इसके लिए मिनिमम अमाउंट 5 लाख रुपये और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये है.

LIC जीवन आनंद पॉलिसी (Jeevan Anand Policy)

  • अगर आप कम प्रीमियम में ज्यादा फायदा चाहते हैं, तो यह पॉलिसी आपके लिए है.
  • इसमें रोजाना सिर्फ 45 रुपये के निवेश से भविष्य में करीब 25 लाख रुपये का फंड बन सकता है.
  • ये एक एंडॉमेंट पॉलिसी है, जो पॉलिसीहोल्डर को सुरक्षा और बचत दोनों देती है.
  • इसमें पॉलिसीहोल्डर के 100 साल की उम्र तक या पॉलिसी अवधि के दौरान मौत होने पर डेथ बेनिफिट मिलता है.
  • इस पॉलिसी का मंथली प्रीमियम 1,358 रुपये है. बोनस का बेनिफिट लेने के लिए पॉलिसी कम से कम 15 साल तक चलानी होती है.

LIC जीवन आजाद पॉलिसी (Jeevan Azad Policy)

  • ये पॉलिसी 1 जनवरी 2023 को लॉन्च हुई थी. इस पॉलिसी को इस तरह से बनाया गया है, ताकि ग्राहक को सुरक्षा और बचत दोनों का लाभ मिल सके.
  • इसमें अगर पॉलिसीहोल्डर की मौत होती है, तो नॉमिनी को LIC की यह पॉलिसी डेथ बेनिफिट देगी. अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के आखिर तक जीवित रहता है, तो उसे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा.
  • इसमें 15 से 20 साल की अवधि के लिए निवेश किया जाता है. मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख और मैक्सिमम 5 लाख रुपये है.
  • 90 दिन से लेकर 50 साल तक के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं. मैच्योरिटी पर पूरा अमाउंट एकमुश्त मिलता है.

LIC जीवन उमंग पॉलिसी (Jeevan Umang Policy)

  • ये LIC की जीवनभर वाली यानी Whole Life पॉलिसी है. इसमें आपको 100 साल तक का कवरेज मिलता है.
  • इसके मुताबिक, प्रीमियम भरने का टेन्योर पूरा होने के बाद हर साल सम एश्योर्ड का 8% इनकम के रूप में मिलता है.
  • पॉलिसीहोल्डर की मौत या मैच्योरिटी पर पूरा लंपसम अमाउंट मिल जाता है.
  • इस पॉलिसी में 3 से 55 साल तक के लोग निवेश कर सकते हैं. मिनिमम इंश्योर्ड रकम 2 लाख रुपये है.

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

