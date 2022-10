LIC Saral Pension Yojana : समय-समय पर एलआईसी लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कई तरह की पॉलिसियां लेकर आती है. अगर आप भी जिंदगी भर कमाने का प्लान ढूंढ रहे हैं तो आज हम आपको एलआईसी के एक ऐसे प्लान के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको हर महीने पैसे मिलते रहेंगे. इस पॉलिसी का नाम है सरल पेंशन योजना, जिसमें आप 40 साल की उम्र से भी पेंशन पा सकते हैं.Also Read - LIC Dhan Sanchay Policy : LIC ने लॉन्च की शानदार पॉलिसी, फायदे देखकर तुरंत करेंगे निवेश, यहां जानिए डिटेल्स

केवल एक बार करना है प्रीमियम का भुगतान

यह एक प्रकार का सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान है, जिसमें आपको केवल एक बार प्रीमियम का भुगतान करना होता है और आप जीवन भर कमा सकते हैं. यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु पर नॉमिनी को सिंगल प्रीमियम की राशि वापस कर दी जाती है. सरल पेंशन योजना एक तत्काल वार्षिकी योजना है, जिसका मतलब है कि पॉलिसी लेते ही आपको पेंशन मिलने लगती है. इस पॉलिसी को लेने के बाद जितनी पेंशन से शुरू होती है उतनी ही पेंशन जीवन भर मिलती है.

कैसे ले सकते हैं यह पॉलिसी?

सिंगल लाइफ- इसमें पॉलिसी किसी एक के नाम पर रहेगी, जब तक पेंशनभोगी जीवित है, उसे पेंशन मिलती रहेगी, उसकी मृत्यु के बाद बेस प्रीमियम की राशि उसके नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी.

संयुक्त जीवन- इसमें दोनों पति-पत्नी का बीमा होता है. जब तक प्राथमिक पेंशनभोगी जीवित हैं, उन्हें पेंशन मिलती रहेगी. उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को आजीवन पेंशन मिलती रहेगी, उसकी मृत्यु के बाद आधार प्रीमियम की राशि उसके नॉमिनी को सौंप दी जाएगी.

क्या है योजना की खासियत?

इस योजना के लाभ के लिए न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 80 वर्ष है.

यह जीवन भर की पॉलिसी है, इसलिए पेंशन जीवन भर मिलती है.

सरल पेंशन पॉलिसी शुरू होने की तारीख से छह महीने के बाद कभी भी सरेंडर की जा सकती है.

आप हर महीने पेंशन ले सकते हैं.

इसके अलावा तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर भी लिया जा सकता है.

हर महीने कैसे मिलेंगे 50,000 रुपये

अगर आपको हर महीने पैसा चाहिए तो आपको कम से कम 1000 रुपये पेंशन तो लेनी ही पड़ेगी. इसमें आपको न्यूनतम 12000 रुपये पेंशन का चयन करना होगा. वहीं, अधिकतम सीमा की कोई सीमा नहीं है. अगर आपकी उम्र 40 साल है और आपने 10 लाख रुपये का सिंगल प्रीमियम जमा किया है तो आपको सालाना 50250 रुपये मिलने लगेंगे जो जीवन भर के लिए मिलेंगे. इसके अलावा अगर आप अपनी जमा राशि वापस बीच में चाहते हैं तो ऐसे में 5 फीसदी की कटौती के बाद जमा राशि आपको वापस मिल जाती है.