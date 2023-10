LIC Special Offer: अगर LIC पॉलिसी हो गई है लैप्स, तो स्पेशल ऑफर का उठाएं लाभ, यहां चेक करें डीटेल्स

LIC Revival Special Offer: जीवन बीमा निगम (LIC) ने लैप्स हो चुकी पॉलिसीज को रिवाइव करने के लिए एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया है. LIC का स्पेशल रिवाइवल कैंपेन 1 सितंबर को शुरू हुआ. इस स्पेशल रिवाइवल कैंपेन के तहत पॉलिसी होल्डर्स के पास अपनी लैप्स हो चुकी पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए 31 अक्टूबर, 2023 तक का समय है.

यह बीमा दिग्गज कंपनी अपने ग्राहकों को संदेशों के जरिए याद दिला रही है, “कृपया अपनी LIC शाखा/एजेंट से संपर्क करें और अपनी पॉलिसी 102342937 को विशेष रिवाइवल कैंपेन के तहत 31.10.2023 को या उससे पहले रिवाइव करें, यदि रीवाइव नहीं किया है-LIC ऑफ इंडिया.”

पॉलिसीधारकों को नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का पेमेंट करना सुनिश्चित करना चाहिए. उन्हें 15 से 30 दिनों के बीच की छूट अवधि की अनुमति है. ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति अनुग्रह अवधि के दौरान भी प्रीमियम का पेमेंट करने में विफल रहता है, जिससे पॉलिसी समाप्त हो जाती है.

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के अनुसार, “LIC का विशेष पुनरुद्धार अभियान – पॉलिसीधारकों के लिए अपनी समाप्त हो चुकी पॉलिसियों को पुनर्जीवित करने का एक अवसर. अधिक जानने के लिए, अपनी निकटतम LIC शाखा/एजेंट से संपर्क करें या https://licindia.in पर जाएं.”

एक्स पर LIC पोस्ट के अनुसार, विलंब शुल्क शुल्क में रियायत को तीन भागों में बांटा गया है.

LIC’s Special Revival Campaign – An opportunity for policyholders to revive their lapsed policies.

To know more, contact your nearest LIC Branch/Agent or visit https://t.co/jbk4JUmIi9#LIC #SpecialRevivalCampaign pic.twitter.com/xHfZzyrMkD

