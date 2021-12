LIC’s IPO: मार्च 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष में सरकार के जीवन बीमा निगम (LIC) के बहुप्रतीक्षित प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) के आने की संभावना नहीं है, क्योंकि राज्य के स्वामित्व वाली दिग्गज कंपनी के मूल्यांकन में अनुमानित समय से अधिक समय लग रहा है, और तैयारी अभी भी तक पूरी नहीं हो पाई है.Also Read - MapmyIndia IPO: आवंटन के एक दिन बाद क्या संकेत दे रहा है जीएमपी?

हालांकि, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) में सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा कि एलआईसी का आईपीओ बहुत आगे है. Also Read - RateGain Travel Technologies Stock: रेटगेन ट्रैवेल टेक्नोलॉजीज स्टॉक NSE पर 15% डिस्काउंट पर हुआ लिस्ट

एक मर्चेंट बैंकर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एलआईसी के मूल्यांकन के संबंध में अभी भी कुछ मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत है. Also Read - Explained: एंकर निवेशकों के लिए क्या होती है IPO लॉक-इन अवधि?

अधिकारी ने कहा कि मूल्यांकन के बाद भी कई नियामक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं.

अधिकारी ने कहा कि आईपीओ को न केवल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) बल्कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा भी जांच की आवश्यकता है, जो लगभग सात महीने से उहापोह में है.

DIPAM सचिव तुहिन कांता पांडे ने एक ट्वीट में विश्वास व्यक्त किया कि LIC की IPO योजनाएं चल रही हैं और यह 2021-22 की जनवरी-मार्च तिमाही में होगी.

दीपम सचिव ने ट्वीट करके बताया कि योजना चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में आईपीओ आ सकता है.

Some media speculation doubting the feasibility of LIC IPO this fiscal year is not correct. It is reiterated that plan is on course for the IPO in the last quarter of this fiscal. pic.twitter.com/E01nDZjnSu

— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) December 19, 2021