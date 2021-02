Light Fare Facility in Domestic Flights: हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक खुशखबरी आई है. हालांकि यह खुशखबरी केवल उन्होंने हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए है जो डोमेस्टिक (घरेलू) उड़ान भर रहे हैं. अब विमान यात्रा के दौरान लाइट फेयर सुविधा को शुरू कर दिया गया है जिसका वे लाभ ले सकेंगे. DGCA (Directorate General of Civil Aviation) ने सभी घरेलू हवाई कंपनियों को कहा है कि जो यात्री कम सामान के साथ यात्रा कर रहे हैं उनके लिए कम किराए वाली व्यवस्था होनी चाहिए. हालांकि फेयर में कितने की कटौती की जाएगी, यह एयरलाइंस कंपनियों को ही तय करना होगा. क्योंकि यह फैसला उनपर ही छोड़ा गया गया है. Also Read - Domestic Flights News: महंगी हुई हवाई यात्रा, सरकार ने घरेलू उड़ान के किराये में 30% तक का किया इजाफा, जानिये कितनी ढीली करनी पड़ेगी जेब

बता दें कि DGCA ने जीरो बैगेज/नो बैगेज पॉलिसी को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है. यानी अब जो लोग केवल केबिन बैग (अधिकतम 7 किग्रा) तक लेकर यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें किराए में छूट दी जाएगी. कोरोना महामारी के फैलने के दौरान इन नियम को लागू नहीं किया गया था. बता दें कि 15 किग्रा के बैगेज के अलावा सामान ले जाने पर यात्रियों से एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है.

यानी अब केवल उन लोगों को किराए में राहत दी जाएगी जो अपने साथ केबिन बैग लेकर यात्रा करेंगे. ऐसे लाइट फेयर सुविधा के तहत अगर आप खाली हाथ, छोटा हैंडबैग लेकर यात्रा करते हैं तो आपको किराए में 200 रुपये तक की बैगेज छूट जाएगी. बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान महामारी न फैले इस कारण हवाई सेवा को बंद कर दिया गया था.

गौरतलब है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि 25 मई को घरेलू उड़ाने को शुरू किए जाने के बाद से विमानन टरबाइन ईंधन की कीमतों में तीन गुना तक की वृद्धि की गई है. ऐसे में घरेलू हवाई यात्रा में किराए के निचले और उपरी स्तर को 10-30 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है.