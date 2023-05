Hindi Business Hindi

Loan Early Closure Steps: अगर आपने लिया है पर्सनल लोन और समय से पहले क्लोज करना चाहते हैं, तो अपनाएं ये तरीके

Loan Early Closure Steps: अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और समय से पहले क्लोज करना चाहते हैं, तो यह एक बेहतर कदम हो सकता है. इस स्टेप से आपको बचत होने लगेगी और लोन से छुटकारा भी मिल जाएगा.

If you have taken a personal loan and want to close it early, then follow these methods.

What to do to close personal loan earlier: अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और इसे जल्दी क्लोज करना चाहते हैं, तो इसको आसानी से कुशलता पूर्वक क्लोज करने के लिए कई स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं. लोन को जल्दी क्लोज करने से आपको ब्याज का पेमेंट कम करना होगा और आपके पैसे बचेंगे जिनसे दूसरा काम कर सकते हैं. आइए, यहां पर जानते हैं कि पर्सनल लोन को समय से पहले क्लोज करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

अपने लोन एग्रीमेंट को रीव्यू करें

अपने पर्सनल लोन के नियमों और शर्तों की सावधानीपूर्वक रीव्यू करना शुरू कर दें. लोन को जल्दी चुकौने पर आपको क्या करना होगा. इससे जुड़े किसी खास सेक्शन या पेनाल्टी के बारे में जानकारी करें. कुछ बैंक समय से पहले लोन को चुकता करने के लिए पेनाल्टी ले सकते हैं, इसलिए इसके बारे में जानकारी करना होना आवश्यक है.

अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें

पहले अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें, जिससे यह पता चलेगा कि एक साथ अमुक धनराशि निकाल देने पर कहीं आपकी वित्तीय स्थिति कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगी. अपनी बचत, अन्य बकाया लोन और आने वाले किसी भी खर्च जैसे कारकों पर विचार करें. यह तय करें कि लोन को जल्दी क्लोज करने से वित्तीय तनाव तो नहीं होगा या आपका बजट बाधित तो नहीं होगा.

लोनप्रदाता बैंक से संपर्क करें

बैंक को लोन को जल्दी क्लोज करने के अपने इरादे के बारे में सूचित करने के लिए अपने लोनप्रदाता से बातचीत करें. पेमेंट की सटीक राशि और किसी भी अतिरिक्त आवश्यकताओं या प्रक्रियाओं के बारे में पूछताछ करें. वे आपको आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे और प्रक्रिया के माध्यम से आपको जानकारी देंगे.

पेमेंट राशि को कैलकुलेट करें

अपने लोनप्रदाता से पेमेंट रिफरेंस के बारे में रिक्वेस्ट करें. इसमें बैलेंस मूल रकम और उस पर लगने वाले ब्याज और कोई भी लागू शुल्क शामिल होगा. लोन को पूरी तरह से क्लोज करने के लिए आपको जिस सटीक राशि का पेमेंट करने की आवश्यकता है, उसे तय करने के लिए इसका उपयोग करें.

पैसे की व्यवस्था करें

लोन चुकाने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करें. इसमें संपत्ति, बचत किए गए पैसे का उपयोग करना, या धन के अन्य स्रोतों की खोज करना शामिल हो सकता है. अतिरिक्त ब्याज शुल्क से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके पास तय की गई समय सीमा तक पूरी राशि तैयार है.

पेमेंट शेड्यूल करें

एक बार जब आपके पास आवश्यक रकम हो जाए, तो अपने लोनप्रदाता के साथ पेमेंट शेड्यूल करें. वे पेमेंट के स्वीकृत तरीकों, जैसे वायर ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर या प्रमाणित चेक पर निर्देश प्रदान करेंगे. एक सफल लेन-देन सुनिश्चित करने के लिए उनके दिशानिर्देशों का सही तरीके से पालन करें.

बैंक से लें जरूरी डॉक्यूमेंट्स

पेमेंट करने के बाद, अपने लोनप्रदाता से एक रसीद का रिक्वेस्ट करें, जिसमें कहा गया हो कि लोन का पूरा पेमेंट कर दिया गया है. इसका डॉक्यूमेंटेशन आपके रिकॉर्ड के लिए जरूरी होता है और लोन क्लोज होने के प्रमाण के तौर पर काम करता है.

अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की निगरानी करें

यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जांचें कि लोन “क्लोज” या “पूर्ण पेमेंट” के रूप में किया गया है. यह सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है और सकारात्मक क्रेडिट इतिहास बनाए रखने में मदद करता है.

(डिस्क्लेमर- प्रत्येक लोनदाता के पास लोन क्लोज करने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं और आवश्यकताएं हो सकती हैं, इसलिए संवाद करना और उनके निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है.)

