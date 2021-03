Loan moratorium case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोरोना महामारी (Corona) के दौरान किए गए लॉकडाउन (Lockdown) से चौपट हुए बिजनेस को लेकर रियल एस्टेट (Real Estate) और बिजली क्षेत्र (Power sector) समेत विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारिक संगठनों द्वारा बिजनेस के लिए गए लोन पर पूरी तरह से ब्याज (Interest) माफ करने की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बिजनेस के लिए गए लोन पर ब्याज पूरी तरह से माफ कर पाना संभव नहीं है. Also Read - महाराष्ट्र में कोरोना केस में आई कमी, बीते 24 घंटों में करीब 25 हजार नए मामले; अकेले मुंबई में 3,262 केस

बता दें, न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले साल 17 दिसंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Supreme Court refuses to interfere with the government and RBI's loan moratorium policy, and declines to extend the six months loan moratorium period.

Supreme Court says waiver of complete interest is not possible as it affects depositors.

