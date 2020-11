Loan Moratorium Case: सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम मामले को लेकर चल रही सुनवाई एक बार फिर अगले सप्ताह तक के लिए टल गई है. सुनवाई के दौरान अदालत ने बिजली उत्पादक कंपनियों से ऋण राहत पर आरबीआई को सुझाव देने की अपील की है. Also Read - सुप्रीम कोर्ट ने अमिताभ बच्चन की इस फिल्म पर लगी रोक हटाने से किया मना, कहा- केस दिलचस्प है

Supreme Court adjourns for next week the hearing in the loan moratorium case, asks the power-producing companies to give suggestions on loan relief to Reserve Bank of India

— ANI (@ANI) November 19, 2020