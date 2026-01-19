By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
बस 7000 रुपये लगाकर शुरू कर सकते हैं ये 3 बिजनेस, फिर हर महीने होगी 30 हजार तक की कमाई
कई बार हमारे पास बिजनेस का आइडिया तो जबरदस्त होता है, लेकिन फंड की कमी से ये आइडिया दिमाग में ही रह जाते हैं. अगर आप भी साइड इनकम के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए 3 ऑप्शन लेकर आए हैं. ये बिजनेस ऑप्शन ऐसे हैं, जिन्हें आप 10 हजार से भी कम बजट में शुरू कर सकते हैं.
आज की महंगाई वाले दौर में एक नौकरी या एक सैलरी पर सारे खर्चे निकालना आसान नहीं है. हर महीने कुछ न कुछ कम पड़ ही जाता है. अगर एक सैलरी पर परिवार को भी पालना हो, तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं. इसलिए समझदार लोग साइड इनकम के ऑप्शन देखते हैं. इसके लिए कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं. ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस लेते हैं. अगर खुद की प्रॉपर्टी है, तो उसे रेंट पर चढ़ा देते हैं. बिजनेस की समझ रखने वाले कुछ लोग खुद का काम भी शुरू करते हैं.
देसी अचार का बिजनेस
आजकल देसी स्वाद के प्रोडक्ट मार्केट में खूब पसंद किए जा रहे हैं. अगर आपके हाथ में स्वाद का जादू है, तो देसी अचार का बिजनेस बहुत अच्छे से चल सकता है. इस बिजनेस को आप 5-7 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं. इसके लिए घर के किचन से ही मसाले मिल जाएंगे. बाकी कच्चा आम या मिर्च ही आपको खरीदना होगा. अचार के बिजनेस से आप हर महीने के 30-40 हजार कमा सकते हैं.
क्लाउड किचन
इस बिजनेस के लिए आपको कोई दुकान या जगह की जरूरत नहीं होगी.अगर आपको खाना बनाने का शौक है, तो आप इस शौक को घर से ही पूरा कर सकते हैं. इससे आपकी इनकम भी होगी. टेक्निकल टर्म में इसे क्लाउड किचन कहते हैं. इस बिजनेस में वर्क लोड भी कम होगा. मतलब अगर आपको ऑर्डर नहीं लेना है, तो ऐप पर ऑर्डर क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए. अगर आप स्पेशल डिश बेचेंगे, तो ऑर्डर ज्यादा मिलने के चांसेज हैं.
कंटेंट क्रिएटिंग
अगर आप लिखने में माहिर हैं, तो महीने में 30-35 हजार रुपये तक की कमाई पक्की है. इसके लिए आपको बस अपना टाइम देना होगा. आपको रोजाना के 8-9 घंटे काम देने होंगे. अगर आप स्पेशल कैटेगरी या टॉपिक पर लिखेंगे, तो अपनी मार्केटिंग बना पाएंगे. इसके अलावा अगर आप कंटेट क्रिएटर हैं, तो आप 1-1 मिनट की वीडियो बनाकर भी हजारों में कमा सकते हैं.
बिजनेस शुरू करने के लिए लोन भी देती है सरकार
छोटे उद्यमियों और घरेलू महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में PM मुद्रा योजना (PMMY) लॉन्च की थी. इस स्कीम के जरिए छोटे-छोटे कारोबार करने वालों, रेहड़ी-पटरी चलाने वालों, महिलाओं और छोटी दुकानें खोलने वालों को 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है.
क्या होता है मुद्रा लोन?
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) वास्तव में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) लोन स्कीम है. इसके जरिए केंद्र सरकार व्यक्तियों, स्मॉल एंड मिडियम साइज एंटरप्राइजेस (SME) और माइक्रो, स्मॉल एंड मिडियम एंटरप्राइजेस (MSME) को आसान शर्तों और कम ब्याज दरों पर लोन मुहैया कराती है. मुद्रा लोन में टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल और ओवरड्राफ्ट फेसिलिटी की सुविधा भी मिलती है.
कौन-कौन से बिजनेस के लिए ले सकते हैं लोन?
- आप ट्रैक्टर, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, ट्रॉली, टिलर, मालवाहक वाहन, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा जैसे कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहनों को खरीदने के लिए मुद्रा लोन ले सकते हैं.
- सैलून, जिम, सिलाई की दुकानों, मेडिकल शॉप, रिपेयर शॉप, ड्राई क्लीनिंग और फोटोकॉपी की दुकान खोलने के लिए फंड चाहिए तो इस स्कीम में अप्लाई किया जा सकता है.
- पापड़, अचार, आइसक्रीम, बिस्कुट, जैम, जेली और मिठाई बनाने का बिजनेस शुरू करने के लिए भी मुद्रा लोन मिलेगा.
- दुकानें और सर्विस एंटरप्राइज स्थापित करने, व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियां और गैर खेती वाली फायदा देने वाली गतिविधियों के लिए भी ये लोन अप्रूव हो जाएगा.
- एग्री-क्लीनिक और एग्री-बिजनेस सेंटर, फूड एंड एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, छंटाई, पशुधन-पालन, ग्रेडिंग, कृषि-उद्योगों, डेयरी, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों के लिए मुद्रा लोन लिया जा सकता है.
