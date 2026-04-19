LPG बुकिंग से डिलीवरी तक का प्रोसेस हुआ सुपरफास्ट, कैसे घटा वेटिंग टाइम? जानें यहां एक-एक बात

LPG Booking-delivery Supply Chain Reforms: गैस एजेंसियों ने LPG गैस का स्टॉक होने पर भी सिलेंडर की देरी से डिलीवरी की शिकायतों पर बड़ा एक्शन लिया. गैस एजेंसियों ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए और LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक के बीच के वेटिंग टाइम को कम करने के लिए सप्लाई चेन में बड़े बदलाव किए हैं. आइये जानते हैं इस बारे में...

Published date india.com Published: April 19, 2026 12:40 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
LPG Gas cylinder supply chain gas agency delivery
गैस एजेंसियों ने LPG सिलेंडर के सप्लाई चेन में किए बड़े बदलाव

LPG Gas cylinder waiting time: गैस एजेंसी अपनी सर्विस बेहतर बनाने के लिए लगातार तत्पर है. कंज्यूमर्स के बुकिंग के करने बावजूद देरी से डिलीवरी मिलने की शिकायतों के बाद गैस एजेंसियों ने अपने सप्लाई चेन में बड़े बदलाव करने का मन लिया है. गैस एसेंजियों ने बताया कि इस बदलाव के बाद अब लोगों को डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

सप्लाई चेन में बदलाव

सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए गैस एजेंसियां अब रियल-टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डिजिटल ट्रैकिंग को प्राइयोरिटी दे रही है. वहीं, सप्लाई चैन को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रिब्यूटर सेंटर पर स्टॉक की निगरानी बढ़ाई जा रही है. समय से डिलीवरी के लिए लॉजिस्टिक्स में आने वाली दिक्कतों को दूर किया गया है. इसके अलावा, गैस एजेंसियां अब कुल मांग का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से पूरा कर रही है, जिससे बिचौलियों का रोल कम हुआ.

ईरान-युद्ध के साये में रिकॉर्ड डिलीवरी

भले ही ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच छिड़े जंग ने क्रूड ऑयल और एलपीजी की सप्लाई चेन को बहुत हद तक प्रभावित किया, लेकिन भारतीय गैस एजेंसियों ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया. लोगों को तेजी से गैस सिलेंडर की डिलीवरी दी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 16 अप्रैल को एक ही दिन में लगभग 50 लाख रिफिल सिलेंडर उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचाए गए. युद्ध की अनिश्चितता के बावजूद आपूर्ति को सामान्य बनाए रखने के लिए एजेंसियों ने बफर स्टॉक और डिपो ऑपरेशंस को 24×7 मोड पर रखा है, ताकि ग्राहकों को किसी भी लेवल पर किल्लत का सामना ना करना पड़े.

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पेट्रोलियम मंत्रालय का आधिकारिक रुख

LPG की सप्लाई को लेकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा है कि वर्तमान में देश में एलपीजी की स्थिति पूरी तरह स्थिर है. उन्होंने बताया कि रोजाना की बुकिंग 46 से 50 लाख के बीच बनी हुई है. मंत्रालय के अनुसार, गर्मी के मौसम की शुरुआत ने भी इस प्रक्रिया को आसान बनाया है क्योंकि हीटिंग की मांग कम होने से घरेलू गैस की खपत का बोझ थोड़ा कम हुआ है.

प्रवासी और छात्रों के लिए विशेष पहल

सरकार ने केवल बड़े सिलेंडरों तक ही अपनी पहुंच सीमित नहीं रखी है, बल्कि 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडरों (FTL) के बाजार को भी मजबूती दी है. 23 मार्च से अब तक 16.41 लाख से ज्यादा छोटे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं. छोटे सिलेंडर प्रवासी मजदूरों, छात्रों और वर्किंग प्रोफेशनल्स को दिए जा रहे हैं जिनके पास परमानेंट कनेक्शन या बड़े कनेक्शन नहीं हैं. इससे कमर्शियल और घरेलू दोनों सेक्टरों में गैस की एवेलेबिलिटी को संतुलित करने में मदद मिली है.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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