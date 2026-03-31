Hindi Business Hindi

Lpg Crisis No Booking No Wait Just Pick And Go Iocl Launches 5 Kg Chhotu Lpg Cylinder

बिना बुकिंग मिलेगा सिलेंडर, LPG संकट के बीच जानिये कहां से आई खुशखबरी? सीधे जाइये और ले आइये!

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) ने 5KG का 'छोटू LPG' लॉन्च किया है. इसे लेने के लिए आपको न तो नंबर लगाना पड़ेगा और न ही कोई बुकिंग करनी होगी.

ईरान-इजरायल की जंग का भारत में सबसे ज्यादा असर घरेलू गैस यानी LPG पर पड़ा है. भारत में गैस बुकिंग की टाइमिंग भी बढ़ दी गई है. गैस एजेंसियों पर लंबी-लंबी कतारें नजर आ रही हैं. हालांकि, सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि देश में रसोई गैस के पर्याप्त स्टॉक हैं और लोग पैनिक बाइंग न करें. किल्लत के बीच अगर आपको यह मालूम पड़े कि बिना नंबर लगाए भी अब आसानी से गैस मिल जाएगी तो आपके लिये यह कितनी राहत की बात होगी. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक ऐसा ही सिलेंडर (IOCL) लेकर आया है, जिसका नाम उसने ‘छोटू सिलेंडर’ रखा है. ‘छोटू LPG’ की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बुकिंग की जरूरत नहीं होगी. आपको रिफिल के लिए कई दिन इंतजार करना नहीं पड़ेगा. आप पास के स्टोर में जा सकते हैं, सिलेंडर खरीद सकते हैं और तुरंत उसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

एड्रेस प्रूफ नहीं है? कोई टेंशन नहीं

LPG कनेक्शन लेने में अक्सर पेपरवर्क, वेरिफिकेशन और देरी होती है. ‘छोटू सिलेंडर’ इससे पूरी तरह से अलग है. आपको सिर्फ़ बेसिक ID प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ की भी कोई जरूरत नहीं है. यह स्टूडेंट्स, माइग्रेंट्स और उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा जो अक्सर शहर बदलते रहते हैं.

लाना, ले जाना आसान

सिर्फ 5 kg वजन के साथ ‘छोटू सिलेंडर’ को पोर्टेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है. आप इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं. यह छोटी रसोई, बाहर खाना पकाने या टेम्पररी सेटअप के लिए काफी अच्छा है. भारी सिलेंडर के उलट, यह मॉडर्न, तेजी से बदलती लाइफस्टाइल में फिट हो जाता है.

IOCL ने किया लॉन्च

प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए, IOCL ने कहा, ‘मिलिए छोटू से, इंडेन का 5kg का आसान फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर. यह आपके आस-पास की इंडेन गैस एजेंसियों पर आसानी से मिलेगा. यह उन पलों के लिए डिजाइन किया गया है जब आपको बिना देर किए खाना पकाने के लिए एक भरोसेमंद साथी की ज़रूरत होती है.’ IOCL के ऑफिशियल इंडेन प्लेटफॉर्म के मुताबिक, 5 kg का ‘छोटू सिलेंडर’ फ्री ट्रेड LPG (FTL) कैटेगरी में आता है और इसे रेगुलर घरेलू LPG कनेक्शन से जुड़ी कई एंट्री रुकावटों को हटाकर एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

कहां से होगी रिफिलिंग?

कंपनी का कहना है कि सिलेंडर सिर्फ पहचान प्रूफ के साथ खरीदा जा सकता है. इसके लिए एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए स्टैंडर्ड घरेलू LPG कनेक्शन की तरह लंबे समय के कमिटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, और कस्टमर रिफिल के लिए किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर से बंधे नहीं हैं. सिलेंडर के लिए रिफिल एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर उपलब्ध हैं, जिसमें इंडेन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ-साथ किराना स्टोर और ऑथराइज्ड आउटलेट जैसे दूसरे रिटेल पॉइंट भी शामिल हैं. इससे कस्टमर आसानी से सिलेंडर खरीद या बदल सकते हैं.

Add India.com as a Preferred Source