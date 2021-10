LPG Cylinder Price Hike: पेट्रोलियम कंपनियों ने आज फिर घरेलू गैस के दाम बढ़ा दिए हैं. एलपीजी दाम 15 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए हैं. कीमतों में बढ़ोतरी के बाद गैर- सब्सिडी वाले 14.2 किग्रा के गैस सिलेंडर के दाम 899.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गए हैं. वहीं, अब 5 किग्रा वाले गैस सिलेंडर के दाम बढ़कर 502 रुपये प्रति सिलेंडर पर पहुंच गए हैं. बढ़ी हुई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं.Also Read - CNG-PNG Price Hike: तेल, गैस के दाम बढ़ने के बाद सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में आ सकता है उछाल

Petroleum companies have increased the price of domestic LPG cylinders by Rs 15. The price of a non-subsidized 14.2 kg cylinder in Delhi is now Rs 899.50. The new rate of 5kg cylinder is now Rs 502. The new rates are effective from today. pic.twitter.com/nQqtgdOq7q

