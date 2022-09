LPG Latest Price 1 September 2022: एलपीजी सिलेंडर आज से 91.50 रुपये तक सस्ता हो गया है, लेकिन कीमतों में कटौती घरेलू सिलेंडर पर नहीं, कॉमर्शियल सिलेंडरों पर हुई है. बता दें कि इस महीने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ते हुए थे.इंडियन ऑयल द्वारा आज यानी 1 सितंबर को एलपीजी के नए रेट जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक इंडेन का सिलेंडर दिल्ली में 91.50 रुपये, कोलकाता में 100 रुपये, मुंबई में 92.50 रुपये और चेन्नई में 96 रुपये सस्ता मिलेगा. यह कटौती दिल्ली से पटना, जयपुर से दिसपुर, लद्दाख से कन्याकुमारी तक हुई है.Also Read - LPG Cylinder Price: महीने के पहले दिन खुशखबरी, आज से 100 रुपये सस्ता हो गया है LPG सिलेंडर,जानिए क्या है नया रेट | Watch Video

बता दें यह बदलाव केवल कामर्शियल सिलेंडर पर हुआ है, 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 6 जुलाई के रेट पर ही मिल रहा है. छह जुलाई को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जो जारी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.

The price of a commercial LPG cylinder is reduced by Rs 91.50 with effect from today. Now, a 19 kg commercial LPG cylinder will cost Rs 1,885, instead of Rs 1,976 in Delhi

