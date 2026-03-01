By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
होली से पहले महंगाई की मार! LPG सिलेंडर के बढ़े दाम, चेक करें आपके शहर में क्या हैं रेट
LPG Gas Cylinder Rate: मार्च महीने की पहली तारीख को आम जनता और व्यापारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG सिलेंडर की नई कीमतें जारी कर दी हैं.
LPG Cylinder Rate: देश की प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने महीने की पहली तारीख को आम जनता और व्यापारियों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. आज यानी 1 मार्च, 2026 से एलपीजी सिलेंडर की नई दरें लागू कर दी गई हैं. इस बदलाव के तहत कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 28 रुपये से लेकर 31 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.
हालांकि, राहत की बात यह है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के रसोई गैस सिलेंडर और पाइप वाली गैस की कीमतों को स्थिर रखा गया है.
कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस बार केवल 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं. यह बढ़ोतरी विभिन्न शहरों में अलग-अलग है, जिसका सीधा असर व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ने वाला है. दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की पुरानी कीमत 1740.50 रुपये थी, जो अब 28.00 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 1768.50 रुपये हो गई है.
कोलकाता में सबसे अधिक 31.00 रुपये का इजाफा हुआ है, जिससे यहां कीमत 1844.50 रुपये से बढ़कर 1875.50 रुपये पर पहुंच गई है. इसी तरह, मुंबई में सिलेंडर के दाम 1692.00 रुपये से 28.50 रुपये बढ़कर 1720.50 रुपये हो गए हैं, जबकि चेन्नई में 29.50 रुपये की वृद्धि के बाद नई कीमत 1929.00 रुपये (पुरानी कीमत 1899.50 रुपये) लागू हो गई है.
होली से पहले महंगाई की मार
गैस की कीमतों में यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब देश होली के त्योहार की तैयारियों में जुटा है. होली में अब मात्र दो दिन शेष हैं, ऐसे में रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह एक बड़ा झटका है.
विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की लागत बढ़ने से बाहर खाना पीना महंगा हो सकता है. त्योहार के सीजन में मिठाई विक्रेताओं और पकवान बनाने वाले ढाबों की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसका बोझ अंततः ग्राहकों की जेब पर भी पड़ सकता है.
घरेलू उपभोक्ताओं और पीएनजी की स्थिति
आम आदमी के लिए सुकून भरी खबर यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. इसके साथ ही पाइप नेचुरल गैस की दरें भी यथावत बनी हुई हैं.
प्रमुख शहरों में घरेलू सिलेंडर के दाम
- दिल्ली- 853.00 रुपये
- कोलकाता- 879.00 रुपये
- मुंबई- 852.50 रुपये
- चेन्नई- 868.50 रुपये
पीएनजी की कीमतों में स्थिरता से उन घरों को राहत मिली है जहां सीधे पाइप के जरिए गैस की सप्लाई होती है. दिल्ली में यह 48.59 रुपये, नोएडा में 48.46 रुपये, और कानपुर में 49.95 रुपये प्रति SCM की दर से उपलब्ध है.
इन बदलावों ने एक मिश्रित स्थिति पैदा कर दी है. जहां एक तरफ मध्यमवर्गीय परिवारों के बजट पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ा है, वहीं कमर्शियल सेक्टर में कीमतों का बढ़ना बाजार की महंगाई को बढ़ावा दे सकता है.
