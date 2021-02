LPG gas cylinder Price hiked by Rs 50 per cylinder: एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाई गई है. ये कीमतें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ाई गई हैं. कल यानी सोमवार से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर (lpg gas cylinder price in Delhi) की कीमत 769 रुपये प्रति सिलेंडर होगी. Also Read - Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल में फिर लगी आग, यहां 100 रुपये हुई कीमत, बिक्री हो गई बंद

जी हां, अब राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले गैस की कीमत 769 रुपये है.

अपने शहर में एक LPG गैस सिलेंडर की कीमतों को चेक करने के लिए आपको (https://iocl.com/Products/IndaneGas.aspx) पर जाना होगा. यहां सभी कंपनियों के गैस के दाम दिए गए हैं. इस साइट पर नीचे जाकर आप गैस के रेट्स को पता कर सकते हैं.