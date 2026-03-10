Hindi Business Hindi

LPG Cylinder Price Today: पटना, दिल्ली, कोलकाता और यूपी में क्या है गैस सिलेंडर के भाव? क्या बढ़ गई है कीमत- देखें लिस्ट

LPG Cylinder Price Today: भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है. आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलो) के दाम में 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) की कीमत में 144 रुपये की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस बदलाव के बाद आइये जानते हैं कि बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कोलकाता में आज रेट क्या है...

LPG rate today: मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है. ईरान में छिड़े से बिगड़े सप्लाई चेन को देखते हुए तेल कंपनियों ने घरेलू और कमर्शियल दोनों ही तरह के गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जहां एक तरफ शादियों और त्योहारों के सीजन में कमर्शियल सिलेंडर की डिमांड बढ़ी हुई है, वहीं घरेलू गैस की कीमतों में हुई 60 रुपये की बढ़त ने मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. आइए जानते हैं कि आपके शहर में आज गैस सिलेंडर किस भाव पर मिल रहा है…

दिल्ली और नोएडा में क्या है नया रेट

देश की राजधानी नई दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 913.00 रुपये हो गई है, जिसमें 60 रुपये की बढ़ोत्तरी देखी गई है. वहीं, यहां कमर्शियल सिलेंडर के दाम 144 रुपये बढ़कर 1,884.50 रुपये तक पहुंच गए हैं. उत्तर प्रदेश के नोएडा की बात करें तो यहां घरेलू सिलेंडर दिल्ली से थोड़ा सस्ता यानी 910.50 रुपये में मिल रहा है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली के बराबर ही 1,884.50 रुपये दर्ज की गई है.

पटना में घरेलू गैस हुई 1000 के पार

बिहार की राजधानी पटना में रसोई गैस की कीमतें देश के अन्य महानगरों की तुलना में सबसे अधिक बनी हुई हैं. यहां 60 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर अब 1,002.50 रुपये का हो गया है. इसके साथ ही व्यापारिक इस्तेमाल वाला 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर भी यहां 2,133.50 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया है. बता दें कि देश के अधिकांश में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को रोक दिया गया है.

कोलकाता और मुंबई के भाव में बदलाव

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में घरेलू गैस सिलेंडर अब 939.00 रुपये में उपलब्ध है, जबकि कमर्शियल गैस की कीमत बढ़कर 1,988.50 रुपये हो गई है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में राहत की बात यह है कि यहां घरेलू सिलेंडर के दाम महानगरों में सबसे कम यानी 912.50 रुपये हैं. हालांकि, मुंबई में भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 1,836.00 रुपये तक पहुँच गई है.

चेन्नई में गैस सिलेंडर के रेट्स

दक्षिण भारत के प्रमुख शहर चेन्नई में भी कीमतों में समान रूप से इजाफा हुआ है. यहां घरेलू रसोई गैस का दाम अब 928.50 रुपये हो गया है. वहीं, कमर्शियल सिलेंडर के लिए यहां उपभोक्ताओं को 2,043.50 रुपये चुकाने पड़ेंगे. चेन्नई में भी कमर्शियल गैस की कीमतों ने 2000 रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे बाहर खाना-पीना और होटल इंडस्ट्री पर सीधा असर पड़ने की संभावना है.

