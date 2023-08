LPG Cylinder Price Cut: रक्षाबंधन से पहले बड़ी राहत, रसोई गैस 200 रुपये सस्ती, सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

LPG Cylinder Price Cut Latest News – रक्षाबंधन से ठीक पहले मोदी सरकार ने मंगलवार को एक बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार की तरफ से रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपये की छूट देने का ऐलान किया गया है. केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई है. सरकार की तरफ की गई इस कटौती का फायदा उज्ज्जवला योजना (Ujjwala Scheme Cylinder Rate) के लाभार्थियों के साथ-साथ सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसले की जानकारी दी.

मालूम हो कि उज्ज्वला योजना के तहत सरकार पहले से ही 200 रुपये की सब्सिडी दे रही थी अब इसमें 200 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी. इसका मतलब इस योजना के तहत अब 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. सरकार के इस ऐलान के बाद देश के 40 करोड़ लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा.