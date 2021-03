LPG Price Hike: देश में पेट्रोल-डीजल के कीमतें अभी तक के सर्वोच्च स्तर पर हैं. इसी के साथ-साथ रसोई गैस (LPG Price hike) के दाम भी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं. कल यानी सोमवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब देते हुए बताया कि पिछले सात साल में गैस सिलेंडर के दाम बढ़कर दोगुना हो गए हैं. इसके साथ ही पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कलेक्शन में 459 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. Also Read - Petrol-Diesel Price Today 8 march 2021: नौवें दिन भी स्थिर हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें, जानिए आपके शहर में क्या है रेट

पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में बताया कि मार्च 2014 में 14.2 किलो के रसोई गैस सिलेंडर की दाम 410.5 रुपये पर थे. फिलहाल मार्च 2021 में गैस सिलेंडर की दाम 819 रुपये हो गए हैं. रसोई गैस की कीमतों में इस साल अभी तक 225 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए हैं. जबकि, LPG सिलेंडर (Domestic Cylinder) के दाम दिसंबर 2020 में 594 रुपये प्रति सिलेंडर पर थे. जिसके दाम अब बढ़कर 819 रुपये हो गए हैं. पिछले कुछ सालों में दाम बढ़ने से रसोई गैस और केरोसीन ऑयल (Kerosene oil) पर भी सब्सिडी (Subsidy) खत्म हो गई है. गरीबों को PDS के जरिए बेचा जाने वाला केरोसीन ऑयल मार्च 2014 में 14.96 रुपये प्रति लीटर के भाव से मिलता था, जो अब 35.35 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

फिलहाल, पूरे देश में पेट्रोल-डीजल के दाम अपने ऑल टाइम हाई (Petrol-diesel price at all time high) पर पहुंच गए हैं. साथ ही सभी राज्यों में वैट और टैक्स अलग-अलग हैं. साल 2013 में पेट्रोल-डीजल पर 52,537 करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन हुआ था. साल 2019-20 में 2.13 लाख करोड़ रुपये टैक्स जमा हुआ है. इस साल के शुरुआती 11 महीनों में 2.94 लाख करोड़ रुपये का टैक्स जमा हो चुका है.

बता दें, मौजूदा समय में सरकार पेट्रोल पर 32.90 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी (Excise duty) लगाती है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 31.80 रुपये प्रति लीटर है. साल 2018 में पेट्रोल पर 17.98 रुपये और डीजल पर 13.83 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगती थी.